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21 березня на Волині: гортаючи календар

21 березня на Волині: гортаючи календар
День народження 21 березня у начальника відділу ведення реєстру виборців Луцької міської ради Наталії Гальченко (на фото).

Також сьогодні святкують день народження художниця Ірина Шуцька, громадський діяч Олег Лапковський та журналіст Ірина Бура.

Іменинники 21 березня – Єфрем, Євген, Омелян, Павло, Василь, Микола, Катерина, Надія, Ксенія, Євдокія, Антоніна, Анна та Марія.

Вітаємо іменинників та усіх волинян, у яких сьогодні день народження. Бажаємо здоров'я, довголіття, наснаги у роботі.

21 березня в усьому світі відзначається Міжнародний день лісів або Всесвітній день захисту лісів, який був заснований в 1971 році і з тих пір відзначається щороку.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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