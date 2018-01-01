На луцьких вулицях – затори і «пошесть» аварій

На вулицях у різних куточках Луцька сьогодні, 20 березня, трапилося вже понад десяток ДТП.Про це повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.Дружби Народів, Шота Руставеллі, Глушець, Червоного Хреста, Шевченка, - у різних мікрорайонах Луцька відбулось понад 10 дорожньо-транспортних пригод.Після 17:00 у місті утворились затори на основних магістралях.Більшість автопригод – через недотримання бокового інтервалу, порушення правил маневрування, неврахування дорожньої обстановки.Усі автопригоди – без потерпілих.Половина учасників ДТП розійшлись по європротоколу, на інших патрульні оформляли протоколи.На вулиці Богдана Хмельницького правоохоронці на службовому автомобілі надали допомогу водіям швидкої та мікроавтобуса, які пробуксовували, бо не могли виїхати під гірку.