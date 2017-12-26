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Треба підземка, - у мерії про проект реконструкції центру Луцька

Треба підземка, - у мерії про проект реконструкції центру Луцька
Головний архітектор Луцька Леонід Герасимюк вважає, що насамперед при реконструкції Театрального майдану потрібно подумати над будівництвом підземного переходу, парковки та фонтану.

Про це начальник управління містобудування та архітектури міськради розповів у коментарі Волинь24.

Нагадаємо, архітектурна майстерня «Балан та Стельмащук» розробила проект реконструкції Театрального майдану. Проектом передбачено будівництво «сухого» фонтану без чаші, облаштування клумб і зелених зон, підсвітка будинків і пам’ятника Лесі Українки.

«Якщо зайнялись Театральним майданом, це в будь-якому випадку добре. Але питань багато. І основна проблема - це підземний перехід», - зауважив Леонід Герасимюк.

З його слів, передусім при реконструкції Театрального майдану потрібно вирішити питання пішохідного переходу, парковки та фонтану.

«Я пам’ятаю перший варіант фонтану з світломузикою. Він довго і успішно працював. Хотілося б, щоб було щось нове, сучасне, але незаурядне», - пояснив головний архітектор міста.

«Має право на життя ідея збудувати підземну парковку з заїздом з боку Градного узвозу. Потрібно також вирішити – бути чи не бути підземному переходу. Зрозуміло, що при його будівництві будуть великі незручності, бо 3-4 місяці, а то й півроку центр буде закритий для транспорту. Також це дуже великі гроші», - зазначив посадовець.

З його слів, щонайменше проект реконструкції Театрального майдану потрібно винести на обговорення на містобудівну раду, а ще краще – оголосити конкурс.

«У Києві оголошують конкурс проектів на реконструкцію центральної площі. І роблять це вже кілька разів із всеукраїнським масштабом. Чому в Луцьку цього не можуть зробити? Я розумію, що це немалі витрати. За тисячу гривень не підуть фахівці високого рівня, але конкурс потрібно робити якісно», - зауважив Леонід Герасимюк.

«Зміни потрібні однозначно. І хоч це дуже непростий і відповідальний об’єкт – центр міста все таки, але в результаті Театральний майдан має стати фішкою Луцька», - резюмував чиновник.

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Теги: реконструкція, Луцьк
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