Треба підземка, - у мерії про проект реконструкції центру Луцька
Сьогодні, 00:20
Головний архітектор Луцька Леонід Герасимюк вважає, що насамперед при реконструкції Театрального майдану потрібно подумати над будівництвом підземного переходу, парковки та фонтану.
Про це начальник управління містобудування та архітектури міськради розповів у коментарі Волинь24.
Нагадаємо, архітектурна майстерня «Балан та Стельмащук» розробила проект реконструкції Театрального майдану. Проектом передбачено будівництво «сухого» фонтану без чаші, облаштування клумб і зелених зон, підсвітка будинків і пам’ятника Лесі Українки.
«Якщо зайнялись Театральним майданом, це в будь-якому випадку добре. Але питань багато. І основна проблема - це підземний перехід», - зауважив Леонід Герасимюк.
З його слів, передусім при реконструкції Театрального майдану потрібно вирішити питання пішохідного переходу, парковки та фонтану.
«Я пам’ятаю перший варіант фонтану з світломузикою. Він довго і успішно працював. Хотілося б, щоб було щось нове, сучасне, але незаурядне», - пояснив головний архітектор міста.
«Має право на життя ідея збудувати підземну парковку з заїздом з боку Градного узвозу. Потрібно також вирішити – бути чи не бути підземному переходу. Зрозуміло, що при його будівництві будуть великі незручності, бо 3-4 місяці, а то й півроку центр буде закритий для транспорту. Також це дуже великі гроші», - зазначив посадовець.
З його слів, щонайменше проект реконструкції Театрального майдану потрібно винести на обговорення на містобудівну раду, а ще краще – оголосити конкурс.
«У Києві оголошують конкурс проектів на реконструкцію центральної площі. І роблять це вже кілька разів із всеукраїнським масштабом. Чому в Луцьку цього не можуть зробити? Я розумію, що це немалі витрати. За тисячу гривень не підуть фахівці високого рівня, але конкурс потрібно робити якісно», - зауважив Леонід Герасимюк.
«Зміни потрібні однозначно. І хоч це дуже непростий і відповідальний об’єкт – центр міста все таки, але в результаті Театральний майдан має стати фішкою Луцька», - резюмував чиновник.
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Про це начальник управління містобудування та архітектури міськради розповів у коментарі Волинь24.
Нагадаємо, архітектурна майстерня «Балан та Стельмащук» розробила проект реконструкції Театрального майдану. Проектом передбачено будівництво «сухого» фонтану без чаші, облаштування клумб і зелених зон, підсвітка будинків і пам’ятника Лесі Українки.
«Якщо зайнялись Театральним майданом, це в будь-якому випадку добре. Але питань багато. І основна проблема - це підземний перехід», - зауважив Леонід Герасимюк.
З його слів, передусім при реконструкції Театрального майдану потрібно вирішити питання пішохідного переходу, парковки та фонтану.
«Я пам’ятаю перший варіант фонтану з світломузикою. Він довго і успішно працював. Хотілося б, щоб було щось нове, сучасне, але незаурядне», - пояснив головний архітектор міста.
«Має право на життя ідея збудувати підземну парковку з заїздом з боку Градного узвозу. Потрібно також вирішити – бути чи не бути підземному переходу. Зрозуміло, що при його будівництві будуть великі незручності, бо 3-4 місяці, а то й півроку центр буде закритий для транспорту. Також це дуже великі гроші», - зазначив посадовець.
З його слів, щонайменше проект реконструкції Театрального майдану потрібно винести на обговорення на містобудівну раду, а ще краще – оголосити конкурс.
«У Києві оголошують конкурс проектів на реконструкцію центральної площі. І роблять це вже кілька разів із всеукраїнським масштабом. Чому в Луцьку цього не можуть зробити? Я розумію, що це немалі витрати. За тисячу гривень не підуть фахівці високого рівня, але конкурс потрібно робити якісно», - зауважив Леонід Герасимюк.
«Зміни потрібні однозначно. І хоч це дуже непростий і відповідальний об’єкт – центр міста все таки, але в результаті Театральний майдан має стати фішкою Луцька», - резюмував чиновник.
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