Аварія в Луцьку: маршрутка протаранила Infiniti





Про це пише



За словами очевидці, рухаючись по Ковельській в напрямку Старого ринку, Infiniti пригальмувала на світлофорі.



В цей час маршрутка почала гальмувати, її стало заносити. Водій машрутки хотів перелаштовуватися, але не встиг оминути зліва.



Внаслідок цього маршрутка врізалась з лівої сторони в машину своєю правою стороною.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку біля приладобудівного заводу на перехресті маршрутка не розминулась з автівкою.Про це пише Район. Луцьк За словами очевидці, рухаючись по Ковельській в напрямку Старого ринку, Infiniti пригальмувала на світлофорі.В цей час маршрутка почала гальмувати, її стало заносити. Водій машрутки хотів перелаштовуватися, але не встиг оминути зліва.Внаслідок цього маршрутка врізалась з лівої сторони в машину своєю правою стороною.

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