Аварія в Луцьку: маршрутка протаранила Infiniti
Сьогодні, 21:42
У Луцьку біля приладобудівного заводу на перехресті маршрутка не розминулась з автівкою.
Про це пише Район. Луцьк.
За словами очевидці, рухаючись по Ковельській в напрямку Старого ринку, Infiniti пригальмувала на світлофорі.
В цей час маршрутка почала гальмувати, її стало заносити. Водій машрутки хотів перелаштовуватися, але не встиг оминути зліва.
Внаслідок цього маршрутка врізалась з лівої сторони в машину своєю правою стороною.
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Про це пише Район. Луцьк.
За словами очевидці, рухаючись по Ковельській в напрямку Старого ринку, Infiniti пригальмувала на світлофорі.
В цей час маршрутка почала гальмувати, її стало заносити. Водій машрутки хотів перелаштовуватися, але не встиг оминути зліва.
Внаслідок цього маршрутка врізалась з лівої сторони в машину своєю правою стороною.
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