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Аварія в Луцьку: маршрутка протаранила Infiniti

Аварія в Луцьку: маршрутка протаранила Infiniti
У Луцьку біля приладобудівного заводу на перехресті маршрутка не розминулась з автівкою.

Про це пише Район. Луцьк.

За словами очевидці, рухаючись по Ковельській в напрямку Старого ринку, Infiniti пригальмувала на світлофорі.

В цей час маршрутка почала гальмувати, її стало заносити. Водій машрутки хотів перелаштовуватися, але не встиг оминути зліва.

Внаслідок цього маршрутка врізалась з лівої сторони в машину своєю правою стороною.


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Теги: ДТП, Луцьк
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