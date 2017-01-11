Волинські екологи пояснили, як правильно годувати птахів
Сьогодні, 22:04
У Національному парку «Прип’ять-Стохід» підготували поради для небайдужих громадян, як правильно годувати птахів.
Про це йдеться на сторінці парку у соціальній мережі Facebook.
«З настанням весни, багато мігруючих птахів прилетіли із своїх домівок, де вони зимували. Та через снігопади та морози птахи не мають можливості здобувати собі їжу... То ж ми можемо допомогти їм. Відновімо підгодівлю птахів», - закликають небайдужих громадян екологів.
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Про це йдеться на сторінці парку у соціальній мережі Facebook.
«З настанням весни, багато мігруючих птахів прилетіли із своїх домівок, де вони зимували. Та через снігопади та морози птахи не мають можливості здобувати собі їжу... То ж ми можемо допомогти їм. Відновімо підгодівлю птахів», - закликають небайдужих громадян екологів.
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