Волинські екологи пояснили, як правильно годувати птахів

У Національному парку «Прип’ять-Стохід» підготували поради для небайдужих громадян, як правильно годувати птахів.Про це йдеться на сторінці парку у соціальній мережі Facebook.«З настанням весни, багато мігруючих птахів прилетіли із своїх домівок, де вони зимували. Та через снігопади та морози птахи не мають можливості здобувати собі їжу... То ж ми можемо допомогти їм. Відновімо підгодівлю птахів», - закликають небайдужих громадян екологів.