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Волинські екологи пояснили, як правильно годувати птахів

Волинські екологи пояснили, як правильно годувати птахів
У Національному парку «Прип’ять-Стохід» підготували поради для небайдужих громадян, як правильно годувати птахів.

Про це йдеться на сторінці парку у соціальній мережі Facebook.

«З настанням весни, багато мігруючих птахів прилетіли із своїх домівок, де вони зимували. Та через снігопади та морози птахи не мають можливості здобувати собі їжу... То ж ми можемо допомогти їм. Відновімо підгодівлю птахів», - закликають небайдужих громадян екологів.

Волинські екологи пояснили, як правильно годувати птахів


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Теги: птахи, Волинь
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