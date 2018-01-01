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Луцького суддю підозрюють у хабарі в 500 доларів, - НАБУ

Луцького суддю підозрюють у хабарі в 500 доларів, - НАБУ
Детективи НАБУ повідомили судді Луцького міськрайонного суду Волинської області про підозру у зловживанні впливом.

Про це повідомили у прес-службі НАБУ.

Детективи підозрюють луцького суддю у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.369-2 Кримінального кодексу України («Зловживання впливом»). Повідомлення про підозру підписане заступником Генерального прокурора – керівником САП Назаром Холодницьким.

Як з’ясувало слідство, суддя за грошову винагороду обсягом 500 доларів пообіцяв особі, стосовно якої було складено протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ст.130 Кодексу про адміністративні правопорушення України («Керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння») вплинути на ухвалення рішення своїм колегою.

Останній, на виконання домовленостей, нібито мав закрити справу відносно порушника. За даними слідства, 15 березня суддя повідомив про необхідність передачі предмету неправомірної вигоди третій особі, якою виявився адвокат.

Детективи НАБУ перевіряють можливу причетність інших служителів Феміди до вчинення цього злочину.

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснюють з жовтня 2017 року.


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Теги: НАБУ, суд, Луцьк
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