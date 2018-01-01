Луцького суддю підозрюють у хабарі в 500 доларів, - НАБУ
Сьогодні, 22:25
Детективи НАБУ повідомили судді Луцького міськрайонного суду Волинської області про підозру у зловживанні впливом.
Про це повідомили у прес-службі НАБУ.
Детективи підозрюють луцького суддю у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.369-2 Кримінального кодексу України («Зловживання впливом»). Повідомлення про підозру підписане заступником Генерального прокурора – керівником САП Назаром Холодницьким.
Як з’ясувало слідство, суддя за грошову винагороду обсягом 500 доларів пообіцяв особі, стосовно якої було складено протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ст.130 Кодексу про адміністративні правопорушення України («Керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння») вплинути на ухвалення рішення своїм колегою.
Останній, на виконання домовленостей, нібито мав закрити справу відносно порушника. За даними слідства, 15 березня суддя повідомив про необхідність передачі предмету неправомірної вигоди третій особі, якою виявився адвокат.
Детективи НАБУ перевіряють можливу причетність інших служителів Феміди до вчинення цього злочину.
Розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснюють з жовтня 2017 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі НАБУ.
Детективи підозрюють луцького суддю у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.369-2 Кримінального кодексу України («Зловживання впливом»). Повідомлення про підозру підписане заступником Генерального прокурора – керівником САП Назаром Холодницьким.
Як з’ясувало слідство, суддя за грошову винагороду обсягом 500 доларів пообіцяв особі, стосовно якої було складено протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ст.130 Кодексу про адміністративні правопорушення України («Керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння») вплинути на ухвалення рішення своїм колегою.
Останній, на виконання домовленостей, нібито мав закрити справу відносно порушника. За даними слідства, 15 березня суддя повідомив про необхідність передачі предмету неправомірної вигоди третій особі, якою виявився адвокат.
Детективи НАБУ перевіряють можливу причетність інших служителів Феміди до вчинення цього злочину.
Розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснюють з жовтня 2017 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Луцького суддю підозрюють у хабарі в 500 доларів, - НАБУ
Сьогодні, 22:25
Волинські екологи пояснили, як правильно годувати птахів
Сьогодні, 22:04
Аварія в Луцьку: маршрутка протаранила Infiniti
Сьогодні, 21:42
На луцьких вулицях – затори і «пошесть» аварій
Сьогодні, 21:30
Дитина від побоїв матері втекла до родички
Сьогодні, 21:10