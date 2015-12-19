У Луцьку вшанували пам’ять митрополита Ніфонта

У луцькому Палаці культури відбувся пам’ятний захід, присвячений митрополиту Волинському і Луцькому(Солодусі).Саме у ці дні виповнюється рік з дня його смерті, - повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ.Згадати владику прибули десятки священнослужителів, архімандрити, ігумені та ієромонахи, студенти та випускники Волинської духовної семінарії та просто небайдужі люди, які зберігають у своїх серцях добру пам’ять про митрополита.Захід відбувався у форматі спогадів про спочилого митрополита. Теплими згадками ділились всі ті, хто знав владику ще задовго до того, як він став на архіпастирський шлях.Цікаво було послухати спогади про владику і від благочинного Камінь-Каширської округи протоієрея. Отець Стефан розповів, що після знайомства з владикою хотів стати монахом, однак, за благословенням отця Ніфонта, пішов просити дозволу на чернечий шлях у своєї мами. Несподівано для себе, мати отця Стефана не погодилась, щоби він став монахом, сказавши йому одружуватись. Коли майбутній отець Стефан прийшов з цією новиною до отця Ніфонта, останній підтвердив те, що сказала жінка, зауваживши на важливості материнського благословення. Нині протоієрей Стефан Михалюк з радістю згадує ту промислительну подію, адже обидва його сини тепер також є священиками Волинської єпархії.Після цього слово надали також і, яка є авторкою багатьох книг про життя покійного митрополита Ніфонта. Пані Олена була землячкою митрополита Ніфонта, тому була знайома з ним дуже давно. Її спогади були особливо цінними, оскільки вона розповідала не лише про священицьке та архієрейське служіння, але і про дитячі та юнацькі роки владики. Разом із тим, написавши сім біографічних книг про митрополита Ніфонта, Олена Чабан фактично стала літописцем життя спочилого владики.Промови виступаючих чергувались зі співом єпархіальних хорів, які також створювались свого часу з благословення владики Ніфонта. Хори кафедральних храмів Всіх Святих Землі Волинської та Свято-Покровського, «Умілєніє» та дитячо-юнацький колектив «Покров», студенти ВДС, а також хор незрячих при кафедральному соборі, – ці колективи співали улюблені твори митрополита Ніфонта, які й сам він любив виконувати. Крім того, в часі концерту транслювався короткометражний фільм про життя владики «Батюшка».Завершився концерт виступом чернечого тріо.Високопреосвященніший Ніфонт, митрополит Волинський і Луцький (в миру – Василь Андрійович Солодуха), народився в сім’ї селянина 5 жовтня 1948 року в селі Галина Воля Старовижівського району Волинської області. У два роки залишився круглим сиротою.У 1963 році закінчив місцеву школу.З 1963 по 1967 роки працював у колгоспі.1967 – 1969 – служба у радянській армії.У 1969 – 1970 роках працював у залізничному депо міста Брест.В 1970 році поступив у Московську духовну семінарію.В 1971-1974 рр. був іподияконом у Святішого Патріарха Пімена (Ізвекова, +1990).У 1974 р. закінчив Московську духовну семінарію. У цьому ж році поступив у Московську духовну академію, яку закінчив у 1979 р.20 березня 1974 р. прийняв чернечий постриг у Троїце-Сергієвій Лаврі (м. Сергіїв Посад, Загорськ). 15 квітня цього ж року в Богоявленському кафедральному соборі Москви Патріархом Піменом рукопокладений в ієродиякона.26 лютого 1977 р. в Покровському академічному храмі Троїце-Сергієвої Лаври Високопреосвященнішим Володимиром, архієпископом Дмитровським, рукопокладений в ієромонаха і направлений на служіння у Волинську єпархію.18 березня 1977 р. (Указ № 170) архієпископом Волинським і Рівненським Даміаном (Марчуком, +1987) призначений настоятелем Свято-Троїцького храму села Рудка-Козинська Рожищенського району Волинської області.У 1985 р. возведений у сан ігумена.У 1988 р. архієпископом Волинським і Рівненським Варлаамом (Ільющенко, +1990) возведений у сан архімандрита. У 1989 р. обіймає посаду благочинного Рожищенської округи Волинсько-Рівненської єпархії.Рішенням Священного Синоду від 20 березня 1990 р. призначений єпископом Хмельницьким і Кам’янець-Подільським.30 березня 1990 р. у Володимирському кафедральному соборі Києва був звершений чин наречення, а 31 березня 1990 — хіротонія в єпископа Хмельницького і Кам’янець-Подільського.Згідно з Указом Священного Синоду Української Православної Церкви від 25 серпня 1992 року, в зв’язку зі складною міжконфесійною ситуацією в м. Луцьку, був переведений на Волинську кафедру.28 липня 1993 року був возведений в сан архієпископа.11 квітня 2001 року возведений у сан митрополита.Рішенням Священного Синоду Української Православної Церкви (Журнал № 22 від 13.07.2006 р.), призначений виконуючим обов’язки Ректора Волинської духовної семінарії.З благословення Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України, рішенням спеціалізованої Вченої Ради від 20 лютого 2008 року, за значні заслуги перед Українською Православною Церквою та за вагомий внесок у розвиток духовної освіти присвоєно науковий ступінь «Почесний доктор богослов’я».18 жовтня 2016 року, рішенням Синоду УПЦ, звільнений від управління Волинською єпархією за станом здоров’я.22 березня 2017 року перестало битись серце владики Ніфонта.