Патрульні розповіли ковельській малечі про безпеку на дорогах
20 березень, 23:07
Поліцейські сьогодні, 20 березня, провели зустрічі з місцевими школярами в Ковельській районній бібліотеці для дітей.
Про це повідомили в управлінні патрульної поліції Волинської області.
Традиційно, говорили про правила дорожнього руху, особисту безпеку та виготовляли світловідбиваючі елементи.
Учні вперше побачили патрульних поліцейських у неформальній обстановці, мали змогу поставити будь-які запитання, а також сфотографуватись на пам’ять.
Загалом, участь у сьогоднішніх заходах взяли понад 200 учнів Ковеля різного віку (з 2 по 7 клас).
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Про це повідомили в управлінні патрульної поліції Волинської області.
Традиційно, говорили про правила дорожнього руху, особисту безпеку та виготовляли світловідбиваючі елементи.
Учні вперше побачили патрульних поліцейських у неформальній обстановці, мали змогу поставити будь-які запитання, а також сфотографуватись на пам’ять.
Загалом, участь у сьогоднішніх заходах взяли понад 200 учнів Ковеля різного віку (з 2 по 7 клас).
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