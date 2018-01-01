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Патрульні розповіли ковельській малечі про безпеку на дорогах

Патрульні розповіли ковельській малечі про безпеку на дорогах
Поліцейські сьогодні, 20 березня, провели зустрічі з місцевими школярами в Ковельській районній бібліотеці для дітей.

Про це повідомили в управлінні патрульної поліції Волинської області.

Традиційно, говорили про правила дорожнього руху, особисту безпеку та виготовляли світловідбиваючі елементи.

Учні вперше побачили патрульних поліцейських у неформальній обстановці, мали змогу поставити будь-які запитання, а також сфотографуватись на пам’ять.

Загалом, участь у сьогоднішніх заходах взяли понад 200 учнів Ковеля різного віку (з 2 по 7 клас).


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Теги: патрульні, поліція
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