Патрульні розповіли ковельській малечі про безпеку на дорогах





Про це повідомили в управлінні патрульної поліції Волинської області.



Традиційно, говорили про правила дорожнього руху, особисту безпеку та виготовляли світловідбиваючі елементи.



Учні вперше побачили патрульних поліцейських у неформальній обстановці, мали змогу поставити будь-які запитання, а також сфотографуватись на пам’ять.



Загалом, участь у сьогоднішніх заходах взяли понад 200 учнів Ковеля різного віку (з 2 по 7 клас).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліцейські сьогодні, 20 березня, провели зустрічі з місцевими школярами в Ковельській районній бібліотеці для дітей.Про це повідомили в управлінні патрульної поліції Волинської області.Традиційно, говорили про правила дорожнього руху, особисту безпеку та виготовляли світловідбиваючі елементи.Учні вперше побачили патрульних поліцейських у неформальній обстановці, мали змогу поставити будь-які запитання, а також сфотографуватись на пам’ять.Загалом, участь у сьогоднішніх заходах взяли понад 200 учнів Ковеля різного віку (з 2 по 7 клас).

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