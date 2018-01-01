У Ковелі автомобіль збив пішохода





Про це повідомили в управлінні патрульної поліції Волинської області.



Наїзд на пішохода трапився під вечір 20 березня у Ковелі – на вулиці Незалежності. Чоловік потрапив під колеса автомобіля ВАЗ, за кермом якого перебував 48-річний водій.



Постраждалого забрали в лікарню. Деталі дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожньо-транспортна пригода за участю пішохода трапилася на вулиці Незалежності в Ковелі.Про це повідомили в управлінні патрульної поліції Волинської області.Наїзд на пішохода трапився під вечір 20 березня у Ковелі – на вулиці Незалежності. Чоловік потрапив під колеса автомобіля ВАЗ, за кермом якого перебував 48-річний водій.Постраждалого забрали в лікарню. Деталі дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці.

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