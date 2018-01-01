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У Ковелі автомобіль збив пішохода

У Ковелі автомобіль збив пішохода
Дорожньо-транспортна пригода за участю пішохода трапилася на вулиці Незалежності в Ковелі.

Про це повідомили в управлінні патрульної поліції Волинської області.

Наїзд на пішохода трапився під вечір 20 березня у Ковелі – на вулиці Незалежності. Чоловік потрапив під колеса автомобіля ВАЗ, за кермом якого перебував 48-річний водій.

Постраждалого забрали в лікарню. Деталі дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці.


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Теги: ДТП, Волинь
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