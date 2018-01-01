У Ковелі автомобіль збив пішохода
Сьогодні, 05:49
Дорожньо-транспортна пригода за участю пішохода трапилася на вулиці Незалежності в Ковелі.
Про це повідомили в управлінні патрульної поліції Волинської області.
Наїзд на пішохода трапився під вечір 20 березня у Ковелі – на вулиці Незалежності. Чоловік потрапив під колеса автомобіля ВАЗ, за кермом якого перебував 48-річний водій.
Постраждалого забрали в лікарню. Деталі дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці.
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Про це повідомили в управлінні патрульної поліції Волинської області.
Наїзд на пішохода трапився під вечір 20 березня у Ковелі – на вулиці Незалежності. Чоловік потрапив під колеса автомобіля ВАЗ, за кермом якого перебував 48-річний водій.
Постраждалого забрали в лікарню. Деталі дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці.
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