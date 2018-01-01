Водії повідомляють про безліч аварій на трасах Луцьк-Ковель і Луцьк-Рівне
Сьогодні, 00:08
На трасах Рівне-Луцьк та Луцьк-Ковель за минулий вечір через негоду трапилося чимало ДТП.
Про це у Facebook повідомляють водії.
Очевидці в соціальних мережах пишуть про безліч дорожньо-транспортних пригод, які трапилися на трасі Луцьк-Рівне.
«Траса Рівне-Луцьк вся в аваріях. За Клеванем в сторону Луцька взагалі не посипано, - повідомляють очевидці у viber Короче сидіть вдома народ», -зазначив користувач Facebook Олександр Поліщук.
«Луцьк-Ковель аналогічно. Ситуація на дорогах жахлива. Будьте обережні!!!» - додав Руслан Коротун.
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Про це у Facebook повідомляють водії.
Очевидці в соціальних мережах пишуть про безліч дорожньо-транспортних пригод, які трапилися на трасі Луцьк-Рівне.
«Траса Рівне-Луцьк вся в аваріях. За Клеванем в сторону Луцька взагалі не посипано, - повідомляють очевидці у viber Короче сидіть вдома народ», -зазначив користувач Facebook Олександр Поліщук.
«Луцьк-Ковель аналогічно. Ситуація на дорогах жахлива. Будьте обережні!!!» - додав Руслан Коротун.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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