Водії повідомляють про безліч аварій на трасах Луцьк-Ковель і Луцьк-Рівне





Про це у Facebook повідомляють водії.



Очевидці в соціальних мережах пишуть про безліч дорожньо-транспортних пригод, які трапилися на трасі Луцьк-Рівне.



«Траса Рівне-Луцьк вся в аваріях. За Клеванем в сторону Луцька взагалі не посипано, - повідомляють очевидці у viber Короче сидіть вдома народ», -зазначив користувач Facebook Олександр Поліщук.



«Луцьк-Ковель аналогічно. Ситуація на дорогах жахлива. Будьте обережні!!!» - додав Руслан Коротун.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасах Рівне-Луцьк та Луцьк-Ковель за минулий вечір через негоду трапилося чимало ДТП.Про це у Facebook повідомляють водії.Очевидці в соціальних мережах пишуть про безліч дорожньо-транспортних пригод, які трапилися на трасі Луцьк-Рівне.«Траса Рівне-Луцьк вся в аваріях. За Клеванем в сторону Луцька взагалі не посипано, - повідомляють очевидці у viber Короче сидіть вдома народ», -зазначив користувач Facebook«Луцьк-Ковель аналогічно. Ситуація на дорогах жахлива. Будьте обережні!!!» - додав

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