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Водії повідомляють про безліч аварій на трасах Луцьк-Ковель і Луцьк-Рівне

Водії повідомляють про безліч аварій на трасах Луцьк-Ковель і Луцьк-Рівне
На трасах Рівне-Луцьк та Луцьк-Ковель за минулий вечір через негоду трапилося чимало ДТП.

Про це у Facebook повідомляють водії.

Очевидці в соціальних мережах пишуть про безліч дорожньо-транспортних пригод, які трапилися на трасі Луцьк-Рівне.

«Траса Рівне-Луцьк вся в аваріях. За Клеванем в сторону Луцька взагалі не посипано, - повідомляють очевидці у viber Короче сидіть вдома народ», -зазначив користувач Facebook Олександр Поліщук.

«Луцьк-Ковель аналогічно. Ситуація на дорогах жахлива. Будьте обережні!!!» - додав Руслан Коротун.


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Теги: ДТП, Волинь
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