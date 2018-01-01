вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Шевченка не розминулися бус і джип

На Шевченка не розминулися бус і джип
У Луцьку на вулиці Шевченка трапилася дорожньо-транспортна пригода: бус КІА втаранився у джип.

Аварія сталася 20 березня, - про це повідомляє Волинь24.

Бус виїжджав з вулиці Франка і втаранився у джип. Машини зазнали незначних механічних ушкоджень. Постраждалих немає. Через аварію на вулиці утворився довжелезний затор.

За словами очевидців, на вулиці Ковельській через несправну вантажівку теж утворився великий затор.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорожний колапс у Луцьку: місто в заторах, повідомили про щонайменше 7 аварій. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Хто стоїть за «Житловим кварталом»: що відомо про скандальну фірму, яка отримала два гектари землі в Луцьку
Як у Луцькій міськраді маніпулюють квартирами
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Водії повідомляють про безліч аварій на трасах Луцьк-Ковель і Луцьк-Рівне
Сьогодні, 00:08
21 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Шевченка не розминулися бус і джип
20 березень, 23:41
Патрульні розповіли ковельській малечі про безпеку на дорогах
20 березень, 23:07
Луцького суддю підозрюють у хабарі в 500 доларів, - НАБУ
20 березень, 22:25
Схожі новини
Аварія в Луцьку: маршрутка протаранила Infiniti Аварія в Луцьку: маршрутка протаранила Infiniti
20 березень, 21:42
На луцьких вулицях – затори і «пошесть» аварій На луцьких вулицях – затори і «пошесть» аварій
20 березень, 21:30
Друга постраждала у смертельній аварії в Луцьку – у важкому стані Друга постраждала у смертельній аварії в Луцьку – у важкому стані
17 березень, 00:15
Аварія в Луцьку: на переході зіткнулися маршрутка і легковик Аварія в Луцьку: на переході зіткнулися маршрутка і легковик
16 березень, 21:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Діти мають прокидатись з думкою «Ура! Я йду в садочок», - Валентина Галущак
20 березень, 12:30
 2
Волинські екологи пояснили, як правильно годувати птахів
20 березень, 22:04
 1
Дорожний колапс у Луцьку: місто в заторах, повідомили про щонайменше 7 аварій. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
20 березень, 17:44
 1
Подарунки та щасливі гості: як луцький «Магазин Упаковки» святкував день народження*
20 березень, 13:00
 1
У Луцьку - прощальний концерт «Замку Любарта». ВІДЕО
20 березень, 11:09
 1
Медіа
відео
1/8