На Шевченка не розминулися бус і джип





Аварія сталася 20 березня, - про це повідомляє



Бус виїжджав з вулиці Франка і втаранився у джип. Машини зазнали незначних механічних ушкоджень. Постраждалих немає. Через аварію на вулиці утворився довжелезний затор.



За словами очевидців, на вулиці Ковельській через несправну вантажівку теж утворився великий затор.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Шевченка трапилася дорожньо-транспортна пригода: бус КІА втаранився у джип.Аварія сталася 20 березня, - про це повідомляє Волинь24 Бус виїжджав з вулиці Франка і втаранився у джип. Машини зазнали незначних механічних ушкоджень. Постраждалих немає. Через аварію на вулиці утворився довжелезний затор.За словами очевидців, на вулиці Ковельській через несправну вантажівку теж утворився великий затор.

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