Сказали, хто може очолити волинський тубдиспансер

На посаду генерального директора Волинського обласного територіального медичного протитуберкульозного об’єднання можуть призначитиПро це повідомили у прес-службі облради.Кадрове питання розглянула постійна комісія з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства та дитинства.Нагадаємо, 23 лютого відбувся конкурс на посаду генерального директора Обласного територіального медичного протитуберкульозного об’єднання, в результаті якого конкурсна комісія віддала перевагу Іванові Нискогузу. Він був серед 5 претендентів на посаду.Нискогуз розповів, що має намір навести лад з ефективним використанням енергоносіїв усіма закладами, які входять в стуруктуру об'єднання.Чимало уваги претендент звертав на проблему реформування протитуберкульозної служби, в тому числі, й оптимізацію системи об'єднання. Зокрема, йшлося про перспективи закриття периферійної лікарні в Лукові Турійського району та поступове перепрофілювання санаторіїв у Колках та Згоранах.Претендент амбіційно заявив, що знає, як зробити протитуберкульозну службу на Волині найкращою в Україні. Він теж саме підтвердив на засіданні профільної комісії.Більшість членів комісії рекомендували сесії підтримати проект рішення про призначення Нискогуза. Утрималися при голосуванніта