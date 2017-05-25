Сказали, хто може очолити волинський тубдиспансер
Сьогодні, 08:00
На посаду генерального директора Волинського обласного територіального медичного протитуберкульозного об’єднання можуть призначити Івана Нискогуза.
Про це повідомили у прес-службі облради.
Кадрове питання розглянула постійна комісія з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства та дитинства.
Нагадаємо, 23 лютого відбувся конкурс на посаду генерального директора Обласного територіального медичного протитуберкульозного об’єднання, в результаті якого конкурсна комісія віддала перевагу Іванові Нискогузу. Він був серед 5 претендентів на посаду.
Нискогуз розповів, що має намір навести лад з ефективним використанням енергоносіїв усіма закладами, які входять в стуруктуру об'єднання.
Чимало уваги претендент звертав на проблему реформування протитуберкульозної служби, в тому числі, й оптимізацію системи об'єднання. Зокрема, йшлося про перспективи закриття периферійної лікарні в Лукові Турійського району та поступове перепрофілювання санаторіїв у Колках та Згоранах.
Претендент амбіційно заявив, що знає, як зробити протитуберкульозну службу на Волині найкращою в Україні. Він теж саме підтвердив на засіданні профільної комісії.
Більшість членів комісії рекомендували сесії підтримати проект рішення про призначення Нискогуза. Утрималися при голосуванні Олег Бегаль та Михайло Бегаль.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі облради.
Кадрове питання розглянула постійна комісія з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства та дитинства.
Нагадаємо, 23 лютого відбувся конкурс на посаду генерального директора Обласного територіального медичного протитуберкульозного об’єднання, в результаті якого конкурсна комісія віддала перевагу Іванові Нискогузу. Він був серед 5 претендентів на посаду.
Нискогуз розповів, що має намір навести лад з ефективним використанням енергоносіїв усіма закладами, які входять в стуруктуру об'єднання.
Чимало уваги претендент звертав на проблему реформування протитуберкульозної служби, в тому числі, й оптимізацію системи об'єднання. Зокрема, йшлося про перспективи закриття периферійної лікарні в Лукові Турійського району та поступове перепрофілювання санаторіїв у Колках та Згоранах.
Претендент амбіційно заявив, що знає, як зробити протитуберкульозну службу на Волині найкращою в Україні. Він теж саме підтвердив на засіданні профільної комісії.
Більшість членів комісії рекомендували сесії підтримати проект рішення про призначення Нискогуза. Утрималися при голосуванні Олег Бегаль та Михайло Бегаль.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Сказали, хто може очолити волинський тубдиспансер
Сьогодні, 08:00
У Луцьку – ювілейний вечір співака Сергія Беня
Сьогодні, 07:01
У Ковелі автомобіль збив пішохода
Сьогодні, 05:49
Хочуть виселити психлікарню і віддати Олицький замок в оренду
Сьогодні, 05:05