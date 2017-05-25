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Сказали, хто може очолити волинський тубдиспансер

Сказали, хто може очолити волинський тубдиспансер
На посаду генерального директора Волинського обласного територіального медичного протитуберкульозного об’єднання можуть призначити Івана Нискогуза.

Про це повідомили у прес-службі облради.

Кадрове питання розглянула постійна комісія з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства та дитинства.

Нагадаємо, 23 лютого відбувся конкурс на посаду генерального директора Обласного територіального медичного протитуберкульозного об’єднання, в результаті якого конкурсна комісія віддала перевагу Іванові Нискогузу. Він був серед 5 претендентів на посаду.

Нискогуз розповів, що має намір навести лад з ефективним використанням енергоносіїв усіма закладами, які входять в стуруктуру об'єднання.

Чимало уваги претендент звертав на проблему реформування протитуберкульозної служби, в тому числі, й оптимізацію системи об'єднання. Зокрема, йшлося про перспективи закриття периферійної лікарні в Лукові Турійського району та поступове перепрофілювання санаторіїв у Колках та Згоранах.

Претендент амбіційно заявив, що знає, як зробити протитуберкульозну службу на Волині найкращою в Україні. Він теж саме підтвердив на засіданні профільної комісії.

Більшість членів комісії рекомендували сесії підтримати проект рішення про призначення Нискогуза. Утрималися при голосуванні Олег Бегаль та Михайло Бегаль.

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Теги: посада, Волинь
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