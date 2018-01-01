У Луцьку – ювілейний вечір співака Сергія Беня
Сьогодні, 07:01
У Луцьку відбувся ювілейний вечір волинського виконавця, лауреата премії імені В’ячеслава Хурсенка Сергія Беня.
Про це повідомляє ВРД НСТУ.
У концерті взяли участь вихованці Сергія Беня, який є доцентом кафедри музично-практичної підготовки факультету мистецтв волинського університету. Приїхав вітати ювіляра і його рідний брат Олександр – соліст Південно-чеської опери та Національної опери у Празі.
«У Сергія дуже хороший голос, від природи. Дуже гарний, має барву, колір. Сергій прекрасний має смак. Він виховав багато хороших студентів, і розуміє що таке оперний спів», – каже Олександр.
У репертуарі Сергія Беня понад 150 творів світової та української класики, сучасних композиторів, обробок народних пісень.
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Про це повідомляє ВРД НСТУ.
У концерті взяли участь вихованці Сергія Беня, який є доцентом кафедри музично-практичної підготовки факультету мистецтв волинського університету. Приїхав вітати ювіляра і його рідний брат Олександр – соліст Південно-чеської опери та Національної опери у Празі.
«У Сергія дуже хороший голос, від природи. Дуже гарний, має барву, колір. Сергій прекрасний має смак. Він виховав багато хороших студентів, і розуміє що таке оперний спів», – каже Олександр.
У репертуарі Сергія Беня понад 150 творів світової та української класики, сучасних композиторів, обробок народних пісень.
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