Хочуть виселити психлікарню і віддати Олицький замок в оренду





Про це йшлося під час засідання постійної комісії облради з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства та дитинства, - повідомляють



Голова постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та цінової політики Ірина Вахович розповіла, що наразі вивчають питання доцільності продовження роботи психлікарні № 2 в Олиці. З її слів, у психлікарні № 1 у Луцьку є достатньо місця, щоб перевести усіх хворих. Медичний персонал планують довозити з Олики автобусами.



Планують, що замок в Олиці залишиться культурним центром, втім, для цього потрібно шукати інвестора. Питання вивчатимуть додатково, досліджуючи, скільки коштів потрібно буде витратити на таке переміщення.



Голова комісії Олександр Зінчук зазначив, що частина приміщення Олицького замку зараз порожня і не опалюється, перебуває у занедбаному стані. В іншій половині розміщена психлікарня. Важливим є приведення обласної психлікарні № 1 у Луцьку до належного стану, аби туди можна було перевести медичний заклад з Олики.



Оскільки замок є пам’яткою національного значення, будівлю не можна продати, але можна буде здавати в оренду.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перевести усіх пацієнтів обласної психлікарні в Олиці у Волинську обласну психіатричну лікарню № 1 у Луцьку пропонують в облраді.Про це йшлося під час засідання постійної комісії облради з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства та дитинства, - повідомляють Волинські новини Голова постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та цінової політикирозповіла, що наразі вивчають питання доцільності продовження роботи психлікарні № 2 в Олиці. З її слів, у психлікарні № 1 у Луцьку є достатньо місця, щоб перевести усіх хворих. Медичний персонал планують довозити з Олики автобусами.Планують, що замок в Олиці залишиться культурним центром, втім, для цього потрібно шукати інвестора. Питання вивчатимуть додатково, досліджуючи, скільки коштів потрібно буде витратити на таке переміщення.Голова комісіїзазначив, що частина приміщення Олицького замку зараз порожня і не опалюється, перебуває у занедбаному стані. В іншій половині розміщена психлікарня. Важливим є приведення обласної психлікарні № 1 у Луцьку до належного стану, аби туди можна було перевести медичний заклад з Олики.Оскільки замок є пам’яткою національного значення, будівлю не можна продати, але можна буде здавати в оренду.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію