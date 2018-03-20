Через помилку поліції знищили суперкар Ferrari
Сьогодні, 04:17
У Великій Британії через помилку поліції знищили суперкар Ferrari 458 Spider, який був конфіскований у власника.
Відео зі знищенням машини опублікував її колишній власник Захід Хан, - повідомляють Факти ICTV.
Так, поліція вважала, що машина може бути викрадена, пізніше визнавши її не придатною для використання на дорогах загального користування. Господар автомобіля заявив, що саме він є законним власником машини, і її ніхто не викрадав.
За його словами, машина була застрахована правильним чином, а поліція не оповістила його про судове слухання у його справі і не попередила про знищення автомобіля.
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Відео зі знищенням машини опублікував її колишній власник Захід Хан, - повідомляють Факти ICTV.
Так, поліція вважала, що машина може бути викрадена, пізніше визнавши її не придатною для використання на дорогах загального користування. Господар автомобіля заявив, що саме він є законним власником машини, і її ніхто не викрадав.
За його словами, машина була застрахована правильним чином, а поліція не оповістила його про судове слухання у його справі і не попередила про знищення автомобіля.
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