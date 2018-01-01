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Чергова аварія: у Луцьку зіткнулися бус і тролейбус

Чергова аварія: у Луцьку зіткнулися бус і тролейбус
У Луцьку на проспекті Молоді трапилася дорожньо-транспортна пригода: тут не розминулись бус і тролейбус.

Про це інформує Район. Луцьк.

Аварія трапилась у вівторок, 20 березня, поряд з бібібліотекою.

Про постраждалих наразі не повідомляється.

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Теги: ДТП, Луцьк
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