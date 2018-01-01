Чергова аварія: у Луцьку зіткнулися бус і тролейбус
Сьогодні, 02:50
У Луцьку на проспекті Молоді трапилася дорожньо-транспортна пригода: тут не розминулись бус і тролейбус.
Про це інформує Район. Луцьк.
Аварія трапилась у вівторок, 20 березня, поряд з бібібліотекою.
Про постраждалих наразі не повідомляється.
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Про це інформує Район. Луцьк.
Аварія трапилась у вівторок, 20 березня, поряд з бібібліотекою.
Про постраждалих наразі не повідомляється.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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