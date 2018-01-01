Чергова аварія: у Луцьку зіткнулися бус і тролейбус





Про це інформує



Аварія трапилась у вівторок, 20 березня, поряд з бібібліотекою.



Про постраждалих наразі не повідомляється.



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