У Луцьку – ранкова аварія з маршруткою. ФОТО





Аварія трапилася сьогодні, 21 березня, вранці, – повідомляють у прес-службі патрульної поліції Волині.



Зокрема автомобіль Renault зіткнувся з маршруткою на світлофорі, поблизу Луцького національного технічного університету.



За повідомленням патрульних, потерпілих в аварії немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Львівській у Луцьку в ДТП потрапило маршрутне таксі.Аварія трапилася сьогодні, 21 березня, вранці, – повідомляють у прес-службі патрульної поліції Волині.Зокрема автомобіль Renault зіткнувся з маршруткою на світлофорі, поблизу Луцького національного технічного університету.За повідомленням патрульних, потерпілих в аварії немає.

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