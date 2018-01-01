У Луцьку – ранкова аварія з маршруткою. ФОТО
Сьогодні, 08:54
На вулиці Львівській у Луцьку в ДТП потрапило маршрутне таксі.
Аварія трапилася сьогодні, 21 березня, вранці, – повідомляють у прес-службі патрульної поліції Волині.
Зокрема автомобіль Renault зіткнувся з маршруткою на світлофорі, поблизу Луцького національного технічного університету.
За повідомленням патрульних, потерпілих в аварії немає.
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Аварія трапилася сьогодні, 21 березня, вранці, – повідомляють у прес-службі патрульної поліції Волині.
Зокрема автомобіль Renault зіткнувся з маршруткою на світлофорі, поблизу Луцького національного технічного університету.
За повідомленням патрульних, потерпілих в аварії немає.
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