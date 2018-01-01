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У Луцьку – ранкова аварія з маршруткою. ФОТО

У Луцьку – ранкова аварія з маршруткою. ФОТО
На вулиці Львівській у Луцьку в ДТП потрапило маршрутне таксі.

Аварія трапилася сьогодні, 21 березня, вранці, – повідомляють у прес-службі патрульної поліції Волині.

Зокрема автомобіль Renault зіткнувся з маршруткою на світлофорі, поблизу Луцького національного технічного університету.

За повідомленням патрульних, потерпілих в аварії немає.

У Луцьку – ранкова аварія з маршруткою. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія, НП
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