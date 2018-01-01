Курс валют у Луцьку на 21 березня
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26,203, а продаж - 26,603.
Євро при купівлі становить - 32,158, при продажу - 32,838.
Курс російського рубля: купівля - 0,406, продаж - 0,468.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,393, продаж - 7,913.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить - 32,158, при продажу - 32,838.
Курс російського рубля: купівля - 0,406, продаж - 0,468.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,393, продаж - 7,913.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині від холоду рятують лелек. ФОТО
Сьогодні, 09:19
Волинські патрульні вночі зловили 5 п’яних водіїв
Сьогодні, 09:06
Курс валют у Луцьку на 21 березня
Сьогодні, 09:00
У Луцьку – ранкова аварія з маршруткою. ФОТО
Сьогодні, 08:54