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Курс валют у Луцьку на 21 березня

Курс валют у Луцьку на 21 березня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26,203, а продаж - 26,603.

Євро при купівлі становить - 32,158, при продажу - 32,838.

Курс російського рубля: купівля - 0,406, продаж - 0,468.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,393, продаж - 7,913.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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