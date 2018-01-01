Волинські патрульні вночі зловили 5 п’яних водіїв





Про це повідомляють у прес-службі патрульної поліції Волині.



«Не гребують нічим: у ніч на 21 березня волинські патрульні зупинили 2 нетверезих водіїв у Ковелі і 3 – у Луцьку», – йдеться в повідомленні правоохоронців.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 5 нетверезих водіїв зупинили патрульні у Луцьку та Ковелі.Про це повідомляють у прес-службі патрульної поліції Волині.«Не гребують нічим: у ніч на 21 березня волинські патрульні зупинили 2 нетверезих водіїв у Ковелі і 3 – у Луцьку», – йдеться в повідомленні правоохоронців.

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