Волинські патрульні вночі зловили 5 п’яних водіїв
Сьогодні, 09:06
5 нетверезих водіїв зупинили патрульні у Луцьку та Ковелі.
Про це повідомляють у прес-службі патрульної поліції Волині.
«Не гребують нічим: у ніч на 21 березня волинські патрульні зупинили 2 нетверезих водіїв у Ковелі і 3 – у Луцьку», – йдеться в повідомленні правоохоронців.
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Про це повідомляють у прес-службі патрульної поліції Волині.
«Не гребують нічим: у ніч на 21 березня волинські патрульні зупинили 2 нетверезих водіїв у Ковелі і 3 – у Луцьку», – йдеться в повідомленні правоохоронців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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