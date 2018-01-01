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Волинські патрульні вночі зловили 5 п’яних водіїв

Волинські патрульні вночі зловили 5 п’яних водіїв
5 нетверезих водіїв зупинили патрульні у Луцьку та Ковелі.

Про це повідомляють у прес-службі патрульної поліції Волині.

«Не гребують нічим: у ніч на 21 березня волинські патрульні зупинили 2 нетверезих водіїв у Ковелі і 3 – у Луцьку», – йдеться в повідомленні правоохоронців.

Волинські патрульні вночі зловили 5 п’яних водіїв

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Теги: патрульна поліція, п'яний водій
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