На Волині від холоду рятують лелек. ФОТО
Сьогодні, 09:19
Через складні метеорологічні умови лелеки потрапили у пастку на Волині: сніговий покрив не дозволяє знайти поживу, до того ж їм дошкуляє холод.
На непередбачену стоянку птахи змушені були зупинитися й на території Любомльського району, – пише Кордон.
«Нещодавно з нашими активістами зв’язалися прикордонники й повідомили, що біля села Бережці на берегах річки Ягодинки виявлено близько 50-70 лелек, які, очевидно, страждають від голоду і холоду. Тут же було вирішено запастися продуктами і підгодувати птахів», – розповідає голова Любомльської районної організації УТМР Олександр Мікульський.
Неподалік від тимчасової стоянки лелек активісти розчистили сніг і висипали для них корм. Щоправда, птахи спершу не наважувалися підходити на це місце, боячись людей. Втім, члени товариства мисливців і рибалок впевнені, що голод таки приведе лелек до поживи. За ними й надалі спостерігатимуть і підгодовуватимуть члени УТМР, екологи і мисливствознавці. Якщо ж виявлятимуть ослаблених і кволих – будуть підбирати і виходжувати вдома.
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На непередбачену стоянку птахи змушені були зупинитися й на території Любомльського району, – пише Кордон.
«Нещодавно з нашими активістами зв’язалися прикордонники й повідомили, що біля села Бережці на берегах річки Ягодинки виявлено близько 50-70 лелек, які, очевидно, страждають від голоду і холоду. Тут же було вирішено запастися продуктами і підгодувати птахів», – розповідає голова Любомльської районної організації УТМР Олександр Мікульський.
Неподалік від тимчасової стоянки лелек активісти розчистили сніг і висипали для них корм. Щоправда, птахи спершу не наважувалися підходити на це місце, боячись людей. Втім, члени товариства мисливців і рибалок впевнені, що голод таки приведе лелек до поживи. За ними й надалі спостерігатимуть і підгодовуватимуть члени УТМР, екологи і мисливствознавці. Якщо ж виявлятимуть ослаблених і кволих – будуть підбирати і виходжувати вдома.
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