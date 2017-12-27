У «ПортCity» виступлять «Шпилясті кобзарі»





«Шпилясті кобзарі» виступлять 13 квітня на арені розваг «GeneratorCity», - повідомляє прес-служба закладу.



До Луцька з концертом приїздять запальні музиканти з унікальною програмою. «Шпилясті кобзарі» – гурт з шести бандуристів. На автентичних інструментах вони виконують кавери на відомі зарубіжні та українські хіти.



У Луцьку вони виступлять 13 квітня о 19 годині на арені розваг «GeneratorCity». Вхід – вільний.

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