У «ПортCity» виступлять «Шпилясті кобзарі»
Сьогодні, 09:22
З нагоди Великодня торгово-розважальний центр «ПортCity» дарує неймовірний концерт для постійних відвідувачів.
«Шпилясті кобзарі» виступлять 13 квітня на арені розваг «GeneratorCity», - повідомляє прес-служба закладу.
До Луцька з концертом приїздять запальні музиканти з унікальною програмою. «Шпилясті кобзарі» – гурт з шести бандуристів. На автентичних інструментах вони виконують кавери на відомі зарубіжні та українські хіти.
У Луцьку вони виступлять 13 квітня о 19 годині на арені розваг «GeneratorCity». Вхід – вільний.
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«Шпилясті кобзарі» виступлять 13 квітня на арені розваг «GeneratorCity», - повідомляє прес-служба закладу.
До Луцька з концертом приїздять запальні музиканти з унікальною програмою. «Шпилясті кобзарі» – гурт з шести бандуристів. На автентичних інструментах вони виконують кавери на відомі зарубіжні та українські хіти.
У Луцьку вони виступлять 13 квітня о 19 годині на арені розваг «GeneratorCity». Вхід – вільний.
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