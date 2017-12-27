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У «ПортCity» виступлять «Шпилясті кобзарі»

У «ПортCity» виступлять «Шпилясті кобзарі»
З нагоди Великодня торгово-розважальний центр «ПортCity» дарує неймовірний концерт для постійних відвідувачів.

«Шпилясті кобзарі» виступлять 13 квітня на арені розваг «GeneratorCity», - повідомляє прес-служба закладу.

До Луцька з концертом приїздять запальні музиканти з унікальною програмою. «Шпилясті кобзарі» – гурт з шести бандуристів. На автентичних інструментах вони виконують кавери на відомі зарубіжні та українські хіти.

У Луцьку вони виступлять 13 квітня о 19 годині на арені розваг «GeneratorCity». Вхід – вільний.

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Теги: ПортCity, GeneratorCity, концерт
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