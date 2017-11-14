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У Луцьку побили та пограбували п’яного чоловіка. ФОТО

У Луцьку побили та пограбували п’яного чоловіка. ФОТО
У Луцьку на вулиці Кравчука біля магазину «Бедрик» двоє чоловіків побили і пограбували хлопця. Після пограбування невідомі повернули ключі у магазин.

Інцидент трапився у вівторок, 20 березня, близько 21:30, – пише Волинь 24.

Хлопець був п'яний, на вигляд йому приблизно 25 років. Він стверджує, що по дорозі додому зайшов у магазин «Бедрик». Біля магазину до нього підійшли двоє чоловіків, які його побили і пограбували. У потерпілого – розбита голова й обличчя.

За словами чоловіка, у нього забрали гроші і ключі. Через деякий час грабіжники повернулися у магазин «Бедрик» і повернули ключі потерпілого від квартири продавцю. Хлопець стверджував, що у нього забрали 200 доларів, але потім сказав, що грабіжники вкрали 7 тисяч гривень.

У Луцьку побили та пограбували п’яного чоловіка. ФОТО
У Луцьку побили та пограбували п’яного чоловіка. ФОТО


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Теги: побиття, грабіж
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