У Луцьку побили та пограбували п’яного чоловіка. ФОТО





Інцидент трапився у вівторок, 20 березня, близько 21:30, – пише



Хлопець був п'яний, на вигляд йому приблизно 25 років. Він стверджує, що по дорозі додому зайшов у магазин «Бедрик». Біля магазину до нього підійшли двоє чоловіків, які його побили і пограбували. У потерпілого – розбита голова й обличчя.



За словами чоловіка, у нього забрали гроші і ключі. Через деякий час грабіжники повернулися у магазин «Бедрик» і повернули ключі потерпілого від квартири продавцю. Хлопець стверджував, що у нього забрали 200 доларів, але потім сказав, що грабіжники вкрали 7 тисяч гривень.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Кравчука біля магазину «Бедрик» двоє чоловіків побили і пограбували хлопця. Після пограбування невідомі повернули ключі у магазин.Інцидент трапився у вівторок, 20 березня, близько 21:30, – пише Волинь 24 Хлопець був п'яний, на вигляд йому приблизно 25 років. Він стверджує, що по дорозі додому зайшов у магазин «Бедрик». Біля магазину до нього підійшли двоє чоловіків, які його побили і пограбували. У потерпілого – розбита голова й обличчя.За словами чоловіка, у нього забрали гроші і ключі. Через деякий час грабіжники повернулися у магазин «Бедрик» і повернули ключі потерпілого від квартири продавцю. Хлопець стверджував, що у нього забрали 200 доларів, але потім сказав, що грабіжники вкрали 7 тисяч гривень.

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