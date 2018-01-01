Із бару напідпитку: у Луцьку затримали двох п’яних водіїв. ФОТО





Інцидент трапився у ніч на середу, 21 березня, – пише



Так, близько 3:30 п'яний 40-річний чоловік сів за кермо біля бару. Його затримали на мосту на вулиці Данила Галицького. Драгер показав 1,75 проміле алкоголю в крові (при нормі 0,2).



Другого водія затримали близько 4:00 на Ковельській, 3. На вигляд хлопцеві – 25 років. Він повертався на авто зі «Старої підкови». Чоловік відмовився проходити перевірку на драгері та їхати у наркодиспансер. До того ж, він стверджував, що за кермом був не він, а його товариш, який приїхав на місце інциденту пізніше.



На обох водіїв склали постанови.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку затримали двох п'яних водіїв, які їхали з бару «Стара підкова».Інцидент трапився у ніч на середу, 21 березня, – пише Волинь 24 Так, близько 3:30 п'яний 40-річний чоловік сів за кермо біля бару. Його затримали на мосту на вулиці Данила Галицького. Драгер показав 1,75 проміле алкоголю в крові (при нормі 0,2).Другого водія затримали близько 4:00 на Ковельській, 3. На вигляд хлопцеві – 25 років. Він повертався на авто зі «Старої підкови». Чоловік відмовився проходити перевірку на драгері та їхати у наркодиспансер. До того ж, він стверджував, що за кермом був не він, а його товариш, який приїхав на місце інциденту пізніше.На обох водіїв склали постанови.

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