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Із бару напідпитку: у Луцьку затримали двох п’яних водіїв. ФОТО

Із бару напідпитку: у Луцьку затримали двох п’яних водіїв. ФОТО
У Луцьку затримали двох п'яних водіїв, які їхали з бару «Стара підкова».

Інцидент трапився у ніч на середу, 21 березня, – пише Волинь 24.

Так, близько 3:30 п'яний 40-річний чоловік сів за кермо біля бару. Його затримали на мосту на вулиці Данила Галицького. Драгер показав 1,75 проміле алкоголю в крові (при нормі 0,2).

Другого водія затримали близько 4:00 на Ковельській, 3. На вигляд хлопцеві – 25 років. Він повертався на авто зі «Старої підкови». Чоловік відмовився проходити перевірку на драгері та їхати у наркодиспансер. До того ж, він стверджував, що за кермом був не він, а його товариш, який приїхав на місце інциденту пізніше.

На обох водіїв склали постанови.

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Теги: Луцьк, патрульна поліція, п'яний водій
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