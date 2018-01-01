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П’яна аварія в Луцьку: «Жигулі» протаранили Audi. ФОТО

П’яна аварія в Луцьку: «Жигулі» протаранили Audi. ФОТО
У Луцьку на вулиці Сагайдачого, 27 у дворі будинку авто із п'яним водієм протаранило Audi.

Аварія трапилася у ніч на середу, 21 березня, – пише Волинь 24.

Після святкування Дня народження водій їздив на «Жигулях» у дворі багатоповерхівки, після невдалого паркування в'їхав в Audi.

Машини зазнали незначних механічних ушкоджень. П'яний водій поводився агресивно і голосно лаявся. Сусід чоловіка втихомирив його ляпасом.

П’яна аварія в Луцьку: «Жигулі» протаранили Audi. ФОТО
П’яна аварія в Луцьку: «Жигулі» протаранили Audi. ФОТО
П’яна аварія в Луцьку: «Жигулі» протаранили Audi. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія, НП
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