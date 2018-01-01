П’яна аварія в Луцьку: «Жигулі» протаранили Audi. ФОТО





Аварія трапилася у ніч на середу, 21 березня, – пише



Після святкування Дня народження водій їздив на «Жигулях» у дворі багатоповерхівки, після невдалого паркування в'їхав в Audi.



Машини зазнали незначних механічних ушкоджень. П'яний водій поводився агресивно і голосно лаявся. Сусід чоловіка втихомирив його ляпасом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Сагайдачого, 27 у дворі будинку авто із п'яним водієм протаранило Audi.Аварія трапилася у ніч на середу, 21 березня, – пише Волинь 24 Після святкування Дня народження водій їздив на «Жигулях» у дворі багатоповерхівки, після невдалого паркування в'їхав в Audi.Машини зазнали незначних механічних ушкоджень. П'яний водій поводився агресивно і голосно лаявся. Сусід чоловіка втихомирив його ляпасом.

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