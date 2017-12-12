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Роман Гальчик, котрий бореться із раком в Туречинні, повертається додому

Роман Гальчик, котрий бореться із раком в Туречинні, повертається додому
3-річний волинянин Роман Гальчик, котрий бореться із злоякісною пухлиною головного мозку, повертається після лікування додому. Наразі хлопчик, разом із мамою перебувають у турецькій клініці. Дитину чекає ще один сеанс радіотерапії.

Про це у спільноті «Гальчик Рома - боротьба за життя» написала мама дитини Світлана Гальчик.

«Привіт, любі наші, пишу вам останній пост з сонячної Туреччини! Сьогодні останній сеанс радіотерапії, останні консультації, укольчики, забираємо документи і на нашу рідну засніжену Україну, в теплу домівку, ох, як я скучила за снігом! Ви не уявляєте які емоції мене переповняють, я щаслива, що цей тяжкий крок ми закінчили, щаслива, що Ромчик його витримав, він справжній молодець», - пише жінка.

«А ще нам великого оптимізму і стимулу додали слова лікаря, яка впевнено сказала, що після цього сеансу пухлина має пропасти повністю! Уявіть собі! Але зразу наголосила, щоб ми не "розкатували губу", і не розслаблялися, тому що це ще не кінець. Навіть якщо після контрольного МРТ, яке буде через місяць, нічого не виявлять, всеодно на нас чекає ще декілька блоків хіміотерапії.

Тому, сповнені сил, завтра, в 8.00 ранку, ми вилітаємо додому! На місяць забудемо про все, зробимо для Роми нормальне дитинство, якраз заживуть всі ранки, відновиться трішки імунітет. Дякуємо всім вам, ви допомогли завершити цей важливий етап в нашому лікуванні, важливий етап в житті нашого сина», - додає вона.
Роман Гальчик, котрий бореться із раком в Туречинні, повертається додому


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Теги: Роман Гальчик, хвороба, допомога
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