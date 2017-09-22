«УКРОП» та податкова влаштували шалений тиск на мене, - луцький депутат

Керівник міського осередку "Солідарності", депутат міськрадиопублікував відверту заяву щодо тиску з боку податкової та партії "УКРОП", які нині при владі в Луцьку.Зокрема, він написав у Facebook: "...переслідування мене особисто, мого бізнесу, рідних та батьків Головним Управлінням ДФС у Волинській області, журналістами ТРК "Аверс", "Волинських новин", "Під прицілом" продовжуються і носить стійко виражений політичний характер"."Особливо прискіплива увага проявилася у перерахованих вище структур до мого бізнесу і моєї персони після відмови фракцією БПП "Солідарність" у міській раді, яку я маю честь очолювати, як і однойменну міську партійну організацію, вступити в нову "укпропівську" більшість. Так, знайшлися ті, хто за певні матеріальні блага швиденько переметнувся під дах "УКРОПу". В цілому, фракція БПП витримала тиск і вистояла, проводить на даний час незалежну пропрезидентську політику в області, має своїх прихильників як і опонентів, є конструктивною опозиційною силою у міській раді. І це нормально, це правильно, коли політична боротьба проходить в сесійному залі, на площах і мітингах, за дискусійними столами та телевізійних каналах. На жаль, на Волині політична сила "УКРОП" перенесла її в площину бізнесу, рідних, особистостей"."Близько року під керівництвом Укропу за допомогою підконтрольних ЗМІ та Головного управління ДФС в області проводиться шалений тиск на мене, та бізнес, в якому я є лише співвласником. Відомі проукроповські ЗМІ зливають десятки негативних інформацій і сюжетів про роботу ТОВ "Полісся-Трейд", провели серію так званих журналістських розслідувань, які завершувалися істеричними заявами і звинуваченнями "всях і всіх" в продажності і цинічності. Підключено центральні проукроповські телеканали. Журналіст 1+1 Тарас Середич спеціально неодноразово приїздить у Луцьк, щоб купити пляшку горілки чи вина, а згодом роздути "сенсацію" на ТБ"."Головне управління ДФС у Волинській області уже образно кажучи поселилося на орендованих "Поліссям-Трейд" квадратних метрах. За два роки з десяток, а то і більше перевірок. Описують, рахують, арештовують і повертають майно, проводять виїмки документів, повертають їх не вчасно і.т.п. Скажіть мені, чому така пристальна увага ГУ ДФС у Волинській області до ТОВ, яке займає менше 5% оптового ринку алкогольної продукції? Ще як мінімум 16 фірм в області реалізують оптом алкогольну продукцію. Серед них такі, які займають 15-20 відсотків ринку. Хтось читав у ЗМІ про славні дії волинських податківців на інших фірмах, крім "Полісся-Трейд", вилучення, арешти? Ні? І я не читав!""А тепер про головне. Вчора не було допущено чергову бригаду в кількості 4 осіб з ГУ ДФС Волинської області на ТОВ «Полісся-Трейд» для проведення 10-денної фактичної перевірки. Чому не допущено, думаю, читаючи вище ви зрозуміли. Крім того, лише тиждень тому, Слідче управління того ж таки ГУ ДФС на підставі ухвали слідчого судді провели виїмку усіх головних документів ТОВ, а саме документи щодо фінансово-господарських відносин, договори та угоди з додатками, товаро-транспортні накладні та багато іншої документації. А дещо раніше, на письмову вимогу старшого слідчого з ОВС Балика І.І. ТОВ направило на адресу ГУ ДФС у Волинській області інші витребувані ними документи"."Тому вважаю заангажованими і політично обґрунтованими дії ГУ ДФС у Волинській області по відношенню до діяльності ТОВ "Полісся-Трейд". Вчора було подано скаргу у встановленому законом судовому порядку. Чекаю на справедливе рішення суду".