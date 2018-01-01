Нас знищують: луцькі підприємці благають відмінити скандальне рекламне рішення
Сьогодні, 10:28
Луцькі підприємці, які займаються розміщенням зовнішньої реклами кажуть, що у місті просто знищують рекламний бізнес. Наприклад, якщо в 2017-му році за білборд на вулиці Шопена у бюджет міста платили 1090 гривень, то після підняття ціни у 2018 ця плата становтиме 2855 гривень. Таким чином, вартість реально зросла на 260%.
Про це йшлося під час виконкому 21 березня.
Підприємець Світлана Свирида з підприємства «Факторія», яка представляє Українську асоціацію візуальної індустрії вважає, що і з підприємцями, які займаються рекламою у місті, вчинили неправильно.
На її думку, словом знижка тут маніпулюють, адже є реальні ціни. Навіть у грудні реклама у Луцьку була дорожча від такої в інших містах України, окрім Києва та Харкова. Жінка запитала, що мають робити люди, задіяні у цьому бізнесі.
«Вони загнані в куток», -сказала Свирида. Мовляв, раніше не подавалися 20% бордів, а нині реклами немає на 80% площ.
«Ви ведете галузь таким рішенням до колапсу.. це банкрутство», - додала підприємець.
Мовляв, подібного підняття цін на 260% за декілька місяців не було в жодній галузі. Таким рішенням руйнують імідж міста, а інвестори не хочуть іти до Луцька.
«Сьогодні ви нас знищите. Завтра знищите когось іншого». - сказала Свирида. Тож від імені рекламників вона вимагала відмінити скандальне рішення виконкому про зростання вартості, зібрати круглий стіл та дозволити бізнесу працювати.
Представник «Брендборду» Сергій Ковальчук додав. що ціна дійсно зросла на 260%. Тому він озвучив цифри по білборду на вулиці Шопена. В 2017 році сума в бюджет міста за нього склала 729 грн, в 2017 році сума вже становила 1090. Після нового рішення в 2018 році вартість - 2855 гривень. Таким чином, вартість реально зросла на 260%.
«Це знищення бізнесу. Сьогодні наш бізнес реально ліквідовують чи забирають в інші руки», - додав чоловік.
Підприємці не мають змоги сплачувати зарплату працівникам, та вже боргують місту, бо дійсно не можуть впоратися із новими цінами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося під час виконкому 21 березня.
Підприємець Світлана Свирида з підприємства «Факторія», яка представляє Українську асоціацію візуальної індустрії вважає, що і з підприємцями, які займаються рекламою у місті, вчинили неправильно.
На її думку, словом знижка тут маніпулюють, адже є реальні ціни. Навіть у грудні реклама у Луцьку була дорожча від такої в інших містах України, окрім Києва та Харкова. Жінка запитала, що мають робити люди, задіяні у цьому бізнесі.
«Вони загнані в куток», -сказала Свирида. Мовляв, раніше не подавалися 20% бордів, а нині реклами немає на 80% площ.
«Ви ведете галузь таким рішенням до колапсу.. це банкрутство», - додала підприємець.
Мовляв, подібного підняття цін на 260% за декілька місяців не було в жодній галузі. Таким рішенням руйнують імідж міста, а інвестори не хочуть іти до Луцька.
«Сьогодні ви нас знищите. Завтра знищите когось іншого». - сказала Свирида. Тож від імені рекламників вона вимагала відмінити скандальне рішення виконкому про зростання вартості, зібрати круглий стіл та дозволити бізнесу працювати.
Представник «Брендборду» Сергій Ковальчук додав. що ціна дійсно зросла на 260%. Тому він озвучив цифри по білборду на вулиці Шопена. В 2017 році сума в бюджет міста за нього склала 729 грн, в 2017 році сума вже становила 1090. Після нового рішення в 2018 році вартість - 2855 гривень. Таким чином, вартість реально зросла на 260%.
«Це знищення бізнесу. Сьогодні наш бізнес реально ліквідовують чи забирають в інші руки», - додав чоловік.
Підприємці не мають змоги сплачувати зарплату працівникам, та вже боргують місту, бо дійсно не можуть впоратися із новими цінами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку буде конкурс соціальних ініціатив
Сьогодні, 10:37
У Луцьку не скасували скандальне рішення про здорожчання реклами
Сьогодні, 10:34
Нас знищують: луцькі підприємці благають відмінити скандальне рекламне рішення
Сьогодні, 10:28
Волиняни рятують від голоду лебедів. ФОТО
Сьогодні, 10:02