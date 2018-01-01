Нас знищують: луцькі підприємці благають відмінити скандальне рекламне рішення

Луцькі підприємці, які займаються розміщенням зовнішньої реклами кажуть, що у місті просто знищують рекламний бізнес. Наприклад, якщо в 2017-му році за білборд на вулиці Шопена у бюджет міста платили 1090 гривень, то після підняття ціни у 2018 ця плата становтиме 2855 гривень. Таким чином, вартість реально зросла на 260%.Про це йшлося під час виконкому 21 березня.Підприємецьз підприємства «Факторія», яка представляє Українську асоціацію візуальної індустрії вважає, що і з підприємцями, які займаються рекламою у місті, вчинили неправильно.На її думку, словом знижка тут маніпулюють, адже є реальні ціни. Навіть у грудні реклама у Луцьку була дорожча від такої в інших містах України, окрім Києва та Харкова. Жінка запитала, що мають робити люди, задіяні у цьому бізнесі.«Вони загнані в куток», -сказала Свирида. Мовляв, раніше не подавалися 20% бордів, а нині реклами немає на 80% площ.«Ви ведете галузь таким рішенням до колапсу.. це банкрутство», - додала підприємець.Мовляв, подібного підняття цін на 260% за декілька місяців не було в жодній галузі. Таким рішенням руйнують імідж міста, а інвестори не хочуть іти до Луцька.«Сьогодні ви нас знищите. Завтра знищите когось іншого». - сказала Свирида. Тож від імені рекламників вона вимагала відмінити скандальне рішення виконкому про зростання вартості, зібрати круглий стіл та дозволити бізнесу працювати.Представник «Брендборду»додав. що ціна дійсно зросла на 260%. Тому він озвучив цифри по білборду на вулиці Шопена. В 2017 році сума в бюджет міста за нього склала 729 грн, в 2017 році сума вже становила 1090. Після нового рішення в 2018 році вартість - 2855 гривень. Таким чином, вартість реально зросла на 260%.«Це знищення бізнесу. Сьогодні наш бізнес реально ліквідовують чи забирають в інші руки», - додав чоловік.Підприємці не мають змоги сплачувати зарплату працівникам, та вже боргують місту, бо дійсно не можуть впоратися із новими цінами.