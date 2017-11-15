Стрілянина в школі Росії: постраждали 7 учнів





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"Сьогодні вранці в одній зі шкіл Шадринська під час зміни дівчинка 13 років з пневматичного пістолета, який належить її батькові, зробила кілька пострілів. В результаті події синці і садна, попередньо, отримали семеро учнів 7-го класу. Наразі в школі працює слідчо-оперативна група, яка встановлює причини події. Освітній заклад працює в штатному режимі", - сказала співрозмовниця агентства.



Медики оглянули постраждалих учнів школи, госпіталізація більшості з них не знадобилася. "За попередніми даними, одного з дітей швидка забрала з собою, діагноз пояснити не зможу", - сказала представник правоохоронців.



Нагадаємо, вв місті Перм жертвами різанини в школі №127 стали 15 осіб - учителька та учні 4 класу. 17 січня в школі селища Смольне Челябінської області один дев'ятикласник ударив ножем іншого через конфлікт на перерві. А 19 січня дев'ятикласник з сокирою напав на навчальний заклад в Улан-Уде в Башкирії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Росії в Курганській області трапилася стрілянина з пневматичного пістолета в школі: постраждали семеро учнів.Про це повідомляє ТСН з посиланням на ТАСС."Сьогодні вранці в одній зі шкіл Шадринська під час зміни дівчинка 13 років з пневматичного пістолета, який належить її батькові, зробила кілька пострілів. В результаті події синці і садна, попередньо, отримали семеро учнів 7-го класу. Наразі в школі працює слідчо-оперативна група, яка встановлює причини події. Освітній заклад працює в штатному режимі", - сказала співрозмовниця агентства.Медики оглянули постраждалих учнів школи, госпіталізація більшості з них не знадобилася. "За попередніми даними, одного з дітей швидка забрала з собою, діагноз пояснити не зможу", - сказала представник правоохоронців.Нагадаємо, вв місті Перм жертвами різанини в школі №127 стали 15 осіб - учителька та учні 4 класу. 17 січня в школі селища Смольне Челябінської області один дев'ятикласник ударив ножем іншого через конфлікт на перерві. А 19 січня дев'ятикласник з сокирою напав на навчальний заклад в Улан-Уде в Башкирії.

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