У Луцьку буде конкурс соціальних ініціатив

У Луцьку проведуть конкурс соціальних проектів, спрямованих на вирішення проблем сімей та осіб, які опинились в складних життєвих обставинах.Про це стало відомо під час засідання виконкому Луцькради у середу, 21 березня.Конкурс триватиме з 1 квітня по 30 квітня, його проведення доручать Управлінню соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Луцької міської ради. Метою є залучення інститутів громадянського суспільства до підтримки соціально вразливих категорій населення міста, вирішення актуальних соціальних проблем сімей та осіб, які опинились в складних життєвих обставинах. Йдеться, наприклад, про дітей-сиріт, алко-чи наркозележну молодь, осіб, які страждають від насильства в сімї тощо.У конкурсі візьмуть участь проекти, представлені інститутами громадянського суспільства, які зареєстровані як неприбуткові, діяльність яких поширюється на територію Луцька, за винятком релігійних організацій, політичних партій та бюджетних установ. Термін реалізації проекту – до 31 грудня 2018 року.Першим етапом стане подача проектних ідей та їх попередній відбір – ідеї можна буде подати до 3 квітня за електронним посиланням https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezd67h_YGnS8nyDtEOr5e3ljzL_pzcGAK1E6kUlDfXt9a4Qg/viewform. Далі конкурсна комісія здійснить попередній відбір, і до 10 травня учасникам повідомлять його результати.Другим етапом є подання комплекту конкурсної документації в Управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Луцької міської ради Наступний етап – захист проектів у вигляді презентації перед конкурсною комісією, який запланований на 17 травня.Зазначають, що кількість проектів, що отримують фінансування, залежить від бюджетів поданих проектів, але на сукупну суму не вище 80 тис. грн, які передбачені у бюджеті управлінню соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Луцької міської ради для реалізації соцпроектів та програм у співпраці з інститутами громадянського суспільства. Сума коштів із бюджету міста на реалізацію одного проекту не повинна перевищувати 20 тис. грн.Вартість співфінансування реалізації має становити и не менше 10% від обсягу коштів бюджету міста на реалізацію цього ж проекту.