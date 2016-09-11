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Брищенський полігон не прийматиме несортоване «чуже сміття»

Брищенський полігон не прийматиме несортоване «чуже сміття»
Із 1 червня 2018 року на сміттєвий полігон у селі Брище заборонять приймати невідсортоване сміття від будь-яких підприємств чи осіб, які зареєстровані за межами Луцька, Княгининівської, Жидичинської громад та Прилуцької сільради.

Відповідне рішення прийняли під час засідання виконкому Луцькради 21 березня.

Відповідно до рішення, заборона діятиме на вивіз невідсортованого (непереробленого) сміття на полігон. Щоправда, пошириться вона на підприємства, установи та організації усіх форм власності, а також на фізичних осіб, які зареєстровані за межами міста Луцька, крім Жидичинської та Княгининівської об’єднаних територіальних громад.

Опісля заступник міського голови Григорій Недопад зауважив, що пропонує включити у перелік ще Прилуцьку сільраду. Бо йдеться про співпрацю, хоч сільрада нині показує суперечливі рішення. Можливо, вона схаменеться. Члени виконкому підтримали таку пропозицію.

Відтак, луцькому спеціальному комунальному автотранспортному підприємству «Луцькспецкомунтранс», доручили цілодобовий контроль, аби не допустити незаконного викиду сміття на полігоні та в захисній зоні навколо нього.

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Теги: Брище, полігон, сміття, заборона
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