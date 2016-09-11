Брищенський полігон не прийматиме несортоване «чуже сміття»
Сьогодні, 10:39
Із 1 червня 2018 року на сміттєвий полігон у селі Брище заборонять приймати невідсортоване сміття від будь-яких підприємств чи осіб, які зареєстровані за межами Луцька, Княгининівської, Жидичинської громад та Прилуцької сільради.
Відповідне рішення прийняли під час засідання виконкому Луцькради 21 березня.
Відповідно до рішення, заборона діятиме на вивіз невідсортованого (непереробленого) сміття на полігон. Щоправда, пошириться вона на підприємства, установи та організації усіх форм власності, а також на фізичних осіб, які зареєстровані за межами міста Луцька, крім Жидичинської та Княгининівської об’єднаних територіальних громад.
Опісля заступник міського голови Григорій Недопад зауважив, що пропонує включити у перелік ще Прилуцьку сільраду. Бо йдеться про співпрацю, хоч сільрада нині показує суперечливі рішення. Можливо, вона схаменеться. Члени виконкому підтримали таку пропозицію.
Відтак, луцькому спеціальному комунальному автотранспортному підприємству «Луцькспецкомунтранс», доручили цілодобовий контроль, аби не допустити незаконного викиду сміття на полігоні та в захисній зоні навколо нього.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відповідне рішення прийняли під час засідання виконкому Луцькради 21 березня.
Відповідно до рішення, заборона діятиме на вивіз невідсортованого (непереробленого) сміття на полігон. Щоправда, пошириться вона на підприємства, установи та організації усіх форм власності, а також на фізичних осіб, які зареєстровані за межами міста Луцька, крім Жидичинської та Княгининівської об’єднаних територіальних громад.
Опісля заступник міського голови Григорій Недопад зауважив, що пропонує включити у перелік ще Прилуцьку сільраду. Бо йдеться про співпрацю, хоч сільрада нині показує суперечливі рішення. Можливо, вона схаменеться. Члени виконкому підтримали таку пропозицію.
Відтак, луцькому спеціальному комунальному автотранспортному підприємству «Луцькспецкомунтранс», доручили цілодобовий контроль, аби не допустити незаконного викиду сміття на полігоні та в захисній зоні навколо нього.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У луцькому парку демонтують обмежувачі руху в дитячому містечку
Сьогодні, 10:42
Стрілянина в школі Росії: постраждали 7 учнів
Сьогодні, 10:42
Брищенський полігон не прийматиме несортоване «чуже сміття»
Сьогодні, 10:39
У Луцьку буде конкурс соціальних ініціатив
Сьогодні, 10:37
У Луцьку не скасували скандальне рішення про здорожчання реклами
Сьогодні, 10:34