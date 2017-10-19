У луцькому парку демонтують обмежувачі руху в дитячому містечку

У Центральному парку культури та відпочинку на території дитячого містечка «Автодром» демонтують шини, які обмежують рух.Відповідне рішення прийняли під час засідання виконкому Луцькради 21 березня.Шини, які встановлені як обмежувачі руху на території дитячого містечка «автодром», не мають відповідних правовстановлюючих та дозвільних документів. Тож власника зобов'язали їх демонтувати та відновити благоустрій.Якщо власник не зробить цього самотужки, то за справу візьмуться працівники департаменту муніципальної варти.Однак їх очільницязауважила, що спілкувалася із тим, хто встановив ці шини. Чоловік готовий добровільно їх демонтувати та утилізувати.