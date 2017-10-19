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У луцькому парку демонтують обмежувачі руху в дитячому містечку

У луцькому парку демонтують обмежувачі руху в дитячому містечку
У Центральному парку культури та відпочинку на території дитячого містечка «Автодром» демонтують шини, які обмежують рух.

Відповідне рішення прийняли під час засідання виконкому Луцькради 21 березня.

Шини, які встановлені як обмежувачі руху на території дитячого містечка «автодром», не мають відповідних правовстановлюючих та дозвільних документів. Тож власника зобов'язали їх демонтувати та відновити благоустрій.

Якщо власник не зробить цього самотужки, то за справу візьмуться працівники департаменту муніципальної варти.

Однак їх очільниця Юлія Сиротинська зауважила, що спілкувалася із тим, хто встановив ці шини. Чоловік готовий добровільно їх демонтувати та утилізувати.

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Теги: парк імені Лесі Українки, обмежувачі руху
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Коментарі 1
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Що вони мелять? Хто їх забере? За утилізацію 1 шини потрібно заплатити близько 12 грн. А їх там штук 500. От і порахуйте. Чим все закінчиться? Правильно. Міська зрада за наші кошти їх забере і утилізує, а підприємець Школа їх завіз туди, бабки заробив, а ви мудохайтесь. Довбо...би
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