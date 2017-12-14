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Волиняни можуть отримати готівку в кредит під заставу нерухомості*

Волиняни можуть отримати готівку в кредит під заставу нерухомості*
ПриватБанк запустив нову програму кредитування. Відтепер клієнти можуть отримати гроші в кредит під заставу нерухомості.

Незаплановані витрати на ремонт, лікування чи навчання - відтепер не проблема. Клієнти ПриватБанку можуть скористатися новою послугою - кредитом під заставу нерухомості.

Отримати кошти можна як під заставу квартири, так і приватного будинку. Клієнт може взяти у розстрочку від 100 тисяч до мільйона гривень. Втім, сума кредиту не повинна перевищувати 50 % від вартості нерухомості згідно з оцінкою суб’єкта оціночної діяльності.

Відсоткова ставка - 20,9 % річних, а максимальний термін кредитування - 5 років.

Заявку на отримання кредиту під заставу нерухомості можна подати на офіційному сайті ПриватБанку або ж звернувшись до будь-якого відділення банку на Волині. Фахівці нададуть вичерпну консультацію з приводу умови кредитування, а також допоможуть оформити необхідні документи.

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Теги: ПриватБанк, кредит
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