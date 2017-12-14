Волиняни можуть отримати готівку в кредит під заставу нерухомості*
Сьогодні, 02:03
ПриватБанк запустив нову програму кредитування. Відтепер клієнти можуть отримати гроші в кредит під заставу нерухомості.
Незаплановані витрати на ремонт, лікування чи навчання - відтепер не проблема. Клієнти ПриватБанку можуть скористатися новою послугою - кредитом під заставу нерухомості.
Отримати кошти можна як під заставу квартири, так і приватного будинку. Клієнт може взяти у розстрочку від 100 тисяч до мільйона гривень. Втім, сума кредиту не повинна перевищувати 50 % від вартості нерухомості згідно з оцінкою суб’єкта оціночної діяльності.
Відсоткова ставка - 20,9 % річних, а максимальний термін кредитування - 5 років.
Заявку на отримання кредиту під заставу нерухомості можна подати на офіційному сайті ПриватБанку або ж звернувшись до будь-якого відділення банку на Волині. Фахівці нададуть вичерпну консультацію з приводу умови кредитування, а також допоможуть оформити необхідні документи.
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Незаплановані витрати на ремонт, лікування чи навчання - відтепер не проблема. Клієнти ПриватБанку можуть скористатися новою послугою - кредитом під заставу нерухомості.
Отримати кошти можна як під заставу квартири, так і приватного будинку. Клієнт може взяти у розстрочку від 100 тисяч до мільйона гривень. Втім, сума кредиту не повинна перевищувати 50 % від вартості нерухомості згідно з оцінкою суб’єкта оціночної діяльності.
Відсоткова ставка - 20,9 % річних, а максимальний термін кредитування - 5 років.
Заявку на отримання кредиту під заставу нерухомості можна подати на офіційному сайті ПриватБанку або ж звернувшись до будь-якого відділення банку на Волині. Фахівці нададуть вичерпну консультацію з приводу умови кредитування, а також допоможуть оформити необхідні документи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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