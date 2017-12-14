Волиняни можуть отримати готівку в кредит під заставу нерухомості*

ПриватБанк запустив нову програму кредитування. Відтепер клієнти можуть отримати гроші в кредит під заставу нерухомості.Незаплановані витрати на ремонт, лікування чи навчання - відтепер не проблема. Клієнти ПриватБанку можуть скористатися новою послугою - кредитом під заставу нерухомості.Отримати кошти можна як під заставу квартири, так і приватного будинку. Клієнт може взяти у розстрочку від 100 тисяч до мільйона гривень. Втім, сума кредиту не повинна перевищувати 50 % від вартості нерухомості згідно з оцінкою суб’єкта оціночної діяльності.Відсоткова ставка - 20,9 % річних, а максимальний термін кредитування - 5 років.Заявку на отримання кредиту під заставу нерухомості можна подати на офіційному сайті ПриватБанку або ж звернувшись до будь-якого відділення банку на Волині. Фахівці нададуть вичерпну консультацію з приводу умови кредитування, а також допоможуть оформити необхідні документи.