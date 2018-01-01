22 березня на Волині: гортаючи календар

Ірини Гнатюк, завідувача кафедри гуманітарних дисциплін Волинської духовної семінарії Ігоря Сацика та діджея Jenya Shock.



За православним календарем 22 березня іменини відзначають Олександр, Олександра, Іван, Кирило, Леонтій, Наталія, Сергій і Тарас.



Вітаємо іменинників та усіх волинян, у яких сьогодні день народження. Бажаємо здоров'я, довголіття, наснаги у роботі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні день народження у мовознавця, уродженки Володимира-Волинського, завідувача кафедри гуманітарних дисциплін Волинської духовної семінаріїта діджеяЗа православним календарем 22 березня іменини відзначають Олександр, Олександра, Іван, Кирило, Леонтій, Наталія, Сергій і Тарас.Вітаємо іменинників та усіх волинян, у яких сьогодні день народження. Бажаємо здоров'я, довголіття, наснаги у роботі.

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