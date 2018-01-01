22 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження у мовознавця, уродженки Володимира-Волинського Ірини Гнатюк, завідувача кафедри гуманітарних дисциплін Волинської духовної семінарії Ігоря Сацика та діджея Jenya Shock.
За православним календарем 22 березня іменини відзначають Олександр, Олександра, Іван, Кирило, Леонтій, Наталія, Сергій і Тарас.
Вітаємо іменинників та усіх волинян, у яких сьогодні день народження. Бажаємо здоров'я, довголіття, наснаги у роботі.
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За православним календарем 22 березня іменини відзначають Олександр, Олександра, Іван, Кирило, Леонтій, Наталія, Сергій і Тарас.
Вітаємо іменинників та усіх волинян, у яких сьогодні день народження. Бажаємо здоров'я, довголіття, наснаги у роботі.
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