На «Ягодині» митники затримали чоловіка, який перевозив бурштин
Сьогодні, 10:57
Волинські митники у пункті пропуску «Ягодин» попередили спробу вивезення за кордон нелегального бурштину.
Так, під час поглибленого огляду автомобіля, який виїжджав з України смугою руху «зелений коридор», митники виявили влаштований у транспортному засобі тайник, - інформує ГУ ДФС у Волинській області.
В панелі приладів автомобіля Renault водій, ретельно приховав у чорні поліетиленові пакети 1,2 кг каміння бурштину.
Нелегально видобута сировина тимчасово вилучена для проведення експертизи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, під час поглибленого огляду автомобіля, який виїжджав з України смугою руху «зелений коридор», митники виявили влаштований у транспортному засобі тайник, - інформує ГУ ДФС у Волинській області.
В панелі приладів автомобіля Renault водій, ретельно приховав у чорні поліетиленові пакети 1,2 кг каміння бурштину.
Нелегально видобута сировина тимчасово вилучена для проведення експертизи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Луцька гуртівня продовжить працювати цілодобово
Сьогодні, 11:03
На «Ягодині» митники затримали чоловіка, який перевозив бурштин
Сьогодні, 10:57
Луцькі безробітні зможуть «підпрацьовувати» в парках
Сьогодні, 10:53
У Луцьку просять 150 тисяч на ремонт шкільного туалету
Сьогодні, 10:52