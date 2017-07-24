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На «Ягодині» митники затримали чоловіка, який перевозив бурштин

На «Ягодині» митники затримали чоловіка, який перевозив бурштин
Волинські митники у пункті пропуску «Ягодин» попередили спробу вивезення за кордон нелегального бурштину.

Так, під час поглибленого огляду автомобіля, який виїжджав з України смугою руху «зелений коридор», митники виявили влаштований у транспортному засобі тайник, - інформує ГУ ДФС у Волинській області.

В панелі приладів автомобіля Renault водій, ретельно приховав у чорні поліетиленові пакети 1,2 кг каміння бурштину.

Нелегально видобута сировина тимчасово вилучена для проведення експертизи.

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Теги: бурштин, Ягодин
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