На «Ягодині» митники затримали чоловіка, який перевозив бурштин





Так, під час поглибленого огляду автомобіля, який виїжджав з України смугою руху «зелений коридор», митники виявили влаштований у транспортному засобі тайник, - інформує ГУ ДФС у Волинській області.



В панелі приладів автомобіля Renault водій, ретельно приховав у чорні поліетиленові пакети 1,2 кг каміння бурштину.



Нелегально видобута сировина тимчасово вилучена для проведення експертизи.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські митники у пункті пропуску «Ягодин» попередили спробу вивезення за кордон нелегального бурштину.Так, під час поглибленого огляду автомобіля, який виїжджав з України смугою руху «зелений коридор», митники виявили влаштований у транспортному засобі тайник, - інформує ГУ ДФС у Волинській області.В панелі приладів автомобіля Renault водій, ретельно приховав у чорні поліетиленові пакети 1,2 кг каміння бурштину.Нелегально видобута сировина тимчасово вилучена для проведення експертизи.

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