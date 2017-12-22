Відчуваю себе Леніном. З сесійної зали Луцькради «попросили» муніципалів
Сьогодні, 11:03
Член виконкому Луцькради Ігор Муковоз попросив, аби двоє працівників департаменту муніципальної варти, які постійно перебувають у залі, вийшли до коридору. Мовляв, його охороняти не треба.
Про це йшлося під час засідання виконкому Луцькради 21 березня.
Двоє працівників муніципальної варти від самого початку засідання перебували в залі, а саме - сиділи біля вхідних дверей. Відтак, під час розгляду чергового питання Ігор Муковоз запитав у очільниці департаменту Юлії Сиротинської, чи можна «випровадити» їх до коридору.
«Юліє Ярославівно, можна попросити хлопців з муніципальної поліції, щоб вони пішли в коридор і сіли. Нас не треба сторожити, я не думаю, що тут щось буде відбуватися», - сказав Муковоз.
Натомість секретар міської ради Григорій Пустовіт вважає, що вони виконують свої функції та «задачі», тож «нехай стоять».
«Ми відповідно до положення забезпечуємо громадський порядок на сесіях, виконавчих комітетах. У нас виникає багато питань із цього приводу», - додала Сиротинська.
«Я себе Леніним якимось чуствую»,- підсумував Муковоз.
Нагадаємо, під час скандальної сесії Луцької міської ради в ніч на 1 березня, коли фірмі "Житловий квартал" передали 2 гектари землі в Луцьку, саме муніципали та "укропівська" більшість стали на заваді опозиційним депутатам, які намагалися заблокувати це рішення.
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Про це йшлося під час засідання виконкому Луцькради 21 березня.
Двоє працівників муніципальної варти від самого початку засідання перебували в залі, а саме - сиділи біля вхідних дверей. Відтак, під час розгляду чергового питання Ігор Муковоз запитав у очільниці департаменту Юлії Сиротинської, чи можна «випровадити» їх до коридору.
«Юліє Ярославівно, можна попросити хлопців з муніципальної поліції, щоб вони пішли в коридор і сіли. Нас не треба сторожити, я не думаю, що тут щось буде відбуватися», - сказав Муковоз.
Натомість секретар міської ради Григорій Пустовіт вважає, що вони виконують свої функції та «задачі», тож «нехай стоять».
«Ми відповідно до положення забезпечуємо громадський порядок на сесіях, виконавчих комітетах. У нас виникає багато питань із цього приводу», - додала Сиротинська.
«Я себе Леніним якимось чуствую»,- підсумував Муковоз.
Нагадаємо, під час скандальної сесії Луцької міської ради в ніч на 1 березня, коли фірмі "Житловий квартал" передали 2 гектари землі в Луцьку, саме муніципали та "укропівська" більшість стали на заваді опозиційним депутатам, які намагалися заблокувати це рішення.
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Коментарі 2
шини і розпаліть їх! Це так мендаунно...
А чому Сиротинська на службовому автомобілі, який тільки отримали для муніцпалів їздить до себе додому і він там ночує, а їздить вона пальному який виділяється саме для службових цілей,тут уже привід для зловживань
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