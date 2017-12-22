Відчуваю себе Леніном. З сесійної зали Луцькради «попросили» муніципалів





Про це йшлося під час засідання виконкому Луцькради 21 березня.



Двоє працівників муніципальної варти від самого початку засідання перебували в залі, а саме - сиділи біля вхідних дверей. Відтак, під час розгляду чергового питання Ігор Муковоз запитав у очільниці департаменту Юлії Сиротинської, чи можна «випровадити» їх до коридору.



«Юліє Ярославівно, можна попросити хлопців з муніципальної поліції, щоб вони пішли в коридор і сіли. Нас не треба сторожити, я не думаю, що тут щось буде відбуватися», - сказав Муковоз.



Натомість секретар міської ради Григорій Пустовіт вважає, що вони виконують свої функції та «задачі», тож «нехай стоять».



«Ми відповідно до положення забезпечуємо громадський порядок на сесіях, виконавчих комітетах. У нас виникає багато питань із цього приводу», - додала Сиротинська.



«Я себе Леніним якимось чуствую»,- підсумував Муковоз.



Нагадаємо, під час скандальної сесії Луцької міської ради в ніч на 1 березня, коли фірмі "Житловий квартал"

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Член виконкому Луцькради Ігор Муковоз попросив, аби двоє працівників департаменту муніципальної варти, які постійно перебувають у залі, вийшли до коридору. Мовляв, його охороняти не треба.Про це йшлося під час засідання виконкому Луцькради 21 березня.Двоє працівників муніципальної варти від самого початку засідання перебували в залі, а саме - сиділи біля вхідних дверей. Відтак, під час розгляду чергового питання Ігор Муковоз запитав у очільниці департаменту Юлії Сиротинської, чи можна «випровадити» їх до коридору.«Юліє Ярославівно, можна попросити хлопців з муніципальної поліції, щоб вони пішли в коридор і сіли. Нас не треба сторожити, я не думаю, що тут щось буде відбуватися», - сказав Муковоз.Натомість секретар міської радивважає, що вони виконують свої функції та «задачі», тож «нехай стоять».«Ми відповідно до положення забезпечуємо громадський порядок на сесіях, виконавчих комітетах. У нас виникає багато питань із цього приводу», - додала Сиротинська.«Я себе Леніним якимось чуствую»,- підсумував Муковоз.Нагадаємо, під час скандальної сесії Луцької міської ради в ніч на 1 березня, коли фірмі "Житловий квартал" передали 2 гектари землі в Луцьку, саме муніципали та "укропівська" більшість стали на заваді опозиційним депутатам, які намагалися заблокувати це рішення.

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