вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Відчуваю себе Леніном. З сесійної зали Луцькради «попросили» муніципалів

Відчуваю себе Леніном. З сесійної зали Луцькради «попросили» муніципалів
Член виконкому Луцькради Ігор Муковоз попросив, аби двоє працівників департаменту муніципальної варти, які постійно перебувають у залі, вийшли до коридору. Мовляв, його охороняти не треба.

Про це йшлося під час засідання виконкому Луцькради 21 березня.

Двоє працівників муніципальної варти від самого початку засідання перебували в залі, а саме - сиділи біля вхідних дверей. Відтак, під час розгляду чергового питання Ігор Муковоз запитав у очільниці департаменту Юлії Сиротинської, чи можна «випровадити» їх до коридору.

«Юліє Ярославівно, можна попросити хлопців з муніципальної поліції, щоб вони пішли в коридор і сіли. Нас не треба сторожити, я не думаю, що тут щось буде відбуватися», - сказав Муковоз.

Натомість секретар міської ради Григорій Пустовіт вважає, що вони виконують свої функції та «задачі», тож «нехай стоять».

«Ми відповідно до положення забезпечуємо громадський порядок на сесіях, виконавчих комітетах. У нас виникає багато питань із цього приводу», - додала Сиротинська.

«Я себе Леніним якимось чуствую»,- підсумував Муковоз.

Нагадаємо, під час скандальної сесії Луцької міської ради в ніч на 1 березня, коли фірмі "Житловий квартал" передали 2 гектари землі в Луцьку, саме муніципали та "укропівська" більшість стали на заваді опозиційним депутатам, які намагалися заблокувати це рішення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: муніципальна варта, Луцьк, виконком, Ігор Муковоз
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
шини і розпаліть їх! Це так мендаунно...
Відповісти
А чому Сиротинська на службовому автомобілі, який тільки отримали для муніцпалів їздить до себе додому і він там ночує, а їздить вона пальному який виділяється саме для службових цілей,тут уже привід для зловживань
Відповісти
Вибір редактора
Нас знищують: луцькі підприємці благають відмінити скандальне рекламне рішення
«УКРОП» та податкова влаштували шалений тиск на мене, - луцький депутат
Дорожний колапс у Луцьку: місто в заторах, повідомили про щонайменше 7 аварій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розповіли, за скільки зможуть «оздоровитися» луцькі атовці
Сьогодні, 11:16
Луцька гуртівня продовжить працювати цілодобово
Сьогодні, 11:03
Відчуваю себе Леніном. З сесійної зали Луцькради «попросили» муніципалів
Сьогодні, 11:03
На «Ягодині» митники затримали чоловіка, який перевозив бурштин
Сьогодні, 10:57
Луцькі безробітні зможуть «підпрацьовувати» в парках
Сьогодні, 10:53
Схожі новини
До луцьких муніципалів їдуть ревізори. Підозрюють в службовому підробленні До луцьких муніципалів їдуть ревізори. Підозрюють в службовому підробленні
01 лютий, 17:03
У луцьких муніципалів побільшає повноважень У луцьких муніципалів побільшає повноважень
22 грудень, 2017, 17:09
Подробиці інциденту з наїздом на муніципала в Луцьку Подробиці інциденту з наїздом на муніципала в Луцьку
19 серпень, 2017, 07:01
У Луцьку авто наїхало на працівника муніципальної варти У Луцьку авто наїхало на працівника муніципальної варти
18 серпень, 2017, 16:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Діти мають прокидатись з думкою «Ура! Я йду в садочок», - Валентина Галущак
20 березень, 12:30
 2
Волинські екологи пояснили, як правильно годувати птахів
20 березень, 22:04
 1
Дорожний колапс у Луцьку: місто в заторах, повідомили про щонайменше 7 аварій
20 березень, 17:44
 1
Подарунки та щасливі гості: як луцький «Магазин Упаковки» святкував день народження*
20 березень, 13:00
 1
У Луцьку - прощальний концерт «Замку Любарта». ВІДЕО
20 березень, 11:09
 1
Медіа
відео
1/8