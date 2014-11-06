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Розповіли, за скільки зможуть «оздоровитися» луцькі атовці

Розповіли, за скільки зможуть «оздоровитися» луцькі атовці
У Луцьку на відпочинок у поєднанні із заходами із психологічної реабілітації для атовців, членів родин загиблих бійців та тих, хто постраждав під час масових протестів, виділятимуть суму до 5 тисяч гривень.

Про це стало відомо під час засідання виконкому Луцькради 21 березня.

У зв’язку із прийняттям у місті відповідної програми, виникла необхідність затвердити граничну вартість послуг забезпечення відпочинком із проведенням заходів із психологічної реабілітації. Йдеться про ці послуги для учасників бойових дій та членів їх сімей, добровольців та членів їх сімей, а також членів сімей загиблих військовослужбовців, постраждалих учасників масових акцій громадського протесту.

Таким чином, на 2018 рік граничну суму встановили в обсязі 5 тисяч. Тобто, на одну особу на «відпочинок-реабілітацію» протягом 10 днів спрямовуватимуть суму до 5 тисяч гривень.

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Теги: війна з Росією, АТО, атовці, допомога
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