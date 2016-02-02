вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Facebook планує зробити відео платним

Facebook планує зробити відео платним
Компанія Facebook планує надати блогерам можливість заробляти на доступі до ексклюзивного відео. Так, користувачам запропонують оформити щомісячну передплату, завдяки якій вони отримають доступ до закритих відео.

Про це йдеться в блозі компанії, - пише 24 канал.

Таким чином Facebook спробує утримати авторів відео від переходу на YouTube.

Цю функцію компанія почне тестувати вже у квітні. Спочатку вона буде доступна для 10 блогерів в США і Великобританії.

Вартість такої підписки складе 4,99 доларів на місяць. З цієї суми автор відео отримає 3,5 долара - решті відсоток забиратимуть Apple і Google за проведення транзакцій на своїх платформах.

Нагадаємо, у серпні 2017 року Facebook в тестовому режимі запустила сервіс Watch, який дає змогу творцям оригінального відео заробляти на рекламних вставках в ролики. За це відеоблогери отримують 55% виручки від реклами, а сервіс забирає 45%. Наразі цей сервіс працює тільки в США.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Facebook, відео
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого «вбиває» рекламний бізнес у Луцьку
Нас знищують: луцькі підприємці благають відмінити скандальне рекламне рішення
«УКРОП» та податкова влаштували шалений тиск на мене, - луцький депутат
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Патрульні звільнили фуру з снігового колапсу під Луцьком
Сьогодні, 21:06
Facebook планує зробити відео платним
Сьогодні, 20:45
Річний дохід Кварцяного становить майже 900 тисяч
Сьогодні, 20:15
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 22 березня
Сьогодні, 20:00
У штаб-квартирі BMW німецька прокуратура провела обшук
Сьогодні, 19:44
Схожі новини
Facebook представив панораму Марса в 360 градусів Facebook представив панораму Марса в 360 градусів
02 лютий, 2016, 04:47
У Луцькій міськраді - бійка. ВІДЕО. ОНОВЛЮЄТЬСЯ У Луцькій міськраді - бійка. ВІДЕО. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
28 лютий, 12:42
Тепер є кому чубитися у Facebook: як McDonalds «поділив» лучан у соцмережі Тепер є кому чубитися у Facebook: як McDonalds «поділив» лучан у соцмережі
27 лютий, 12:49
На луцьких вулицях 10 років не можуть встановити відеокамери На луцьких вулицях 10 років не можуть встановити відеокамери
24 січень, 21:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Діти мають прокидатись з думкою «Ура! Я йду в садочок», - Валентина Галущак
20 березень, 12:30
 2
Волинські екологи пояснили, як правильно годувати птахів
20 березень, 22:04
 1
Дорожний колапс у Луцьку: місто в заторах, повідомили про щонайменше 7 аварій
20 березень, 17:44
 1
Подарунки та щасливі гості: як луцький «Магазин Упаковки» святкував день народження*
20 березень, 13:00
 1
У Луцьку - прощальний концерт «Замку Любарта». ВІДЕО
20 березень, 11:09
 1
Медіа
відео
1/8