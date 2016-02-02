Facebook планує зробити відео платним
Сьогодні, 20:45
Компанія Facebook планує надати блогерам можливість заробляти на доступі до ексклюзивного відео. Так, користувачам запропонують оформити щомісячну передплату, завдяки якій вони отримають доступ до закритих відео.
Про це йдеться в блозі компанії, - пише 24 канал.
Таким чином Facebook спробує утримати авторів відео від переходу на YouTube.
Цю функцію компанія почне тестувати вже у квітні. Спочатку вона буде доступна для 10 блогерів в США і Великобританії.
Вартість такої підписки складе 4,99 доларів на місяць. З цієї суми автор відео отримає 3,5 долара - решті відсоток забиратимуть Apple і Google за проведення транзакцій на своїх платформах.
Нагадаємо, у серпні 2017 року Facebook в тестовому режимі запустила сервіс Watch, який дає змогу творцям оригінального відео заробляти на рекламних вставках в ролики. За це відеоблогери отримують 55% виручки від реклами, а сервіс забирає 45%. Наразі цей сервіс працює тільки в США.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться в блозі компанії, - пише 24 канал.
Таким чином Facebook спробує утримати авторів відео від переходу на YouTube.
Цю функцію компанія почне тестувати вже у квітні. Спочатку вона буде доступна для 10 блогерів в США і Великобританії.
Вартість такої підписки складе 4,99 доларів на місяць. З цієї суми автор відео отримає 3,5 долара - решті відсоток забиратимуть Apple і Google за проведення транзакцій на своїх платформах.
Нагадаємо, у серпні 2017 року Facebook в тестовому режимі запустила сервіс Watch, який дає змогу творцям оригінального відео заробляти на рекламних вставках в ролики. За це відеоблогери отримують 55% виручки від реклами, а сервіс забирає 45%. Наразі цей сервіс працює тільки в США.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Патрульні звільнили фуру з снігового колапсу під Луцьком
Сьогодні, 21:06
Facebook планує зробити відео платним
Сьогодні, 20:45
Річний дохід Кварцяного становить майже 900 тисяч
Сьогодні, 20:15
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 22 березня
Сьогодні, 20:00
У штаб-квартирі BMW німецька прокуратура провела обшук
Сьогодні, 19:44