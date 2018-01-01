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Волинянин, який хизувався крадіжкою в соцмережах, визнав провину

Волинянин, який хизувався крадіжкою в соцмережах, визнав провину
Хлопець з Нововолинська, який похвалився крадіжкою в мережі Instagram, вибачився перед власником магазину.

Інцидент трапився 17-го березня. В соцмережі молодик виклав фото із продуктами харчування та речами і написав “подяку” магазинам за крадене. Свою провину він визнав, зв’язався із власником одного із магазинів, - пише Буг.

Хлопця разом із трьома друзями в цей день було помічено в супермаркеті “Рідний Край”. Камери відеоспостереження зафіксували дивну поведінку хлопців та факти, які свідчать про ймовірну крадіжку.

Адміністрація супермаркету виявила недостачу тих продуктів, які висвітлив користувач на фото. Загальна сума збитків складає близько 300 гривень.

Хлопець зв’язався із власником супермаркету, повернув кошти та вибачився.

“Хочу вибачитися перед адміністрацією “Рідного Краю” за те, що вкрав у них продукцію. Більше такого не повториться, претензій не маю”, – розповів Коля.

Власник супермаркету Юрій Сиротюк вирішив пробачити цей поступок та звертатися до поліції не буде.

“Пам’ятайте, що за свої дії потрібно відповідати і не завжди буде все без покарання. Бути героєм – це не красти, бити вікна, годинники. Необхідно думати про майбутнє і не починати життя зі злочинів”, – висловився Сиротюк.

За неофіційною інформацією це не перше правопорушення, яке вчиняє хлопець.
Волинянин, який хизувався крадіжкою в соцмережах, визнав провину

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Теги: крадіжка
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