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Небезпечний щит: у Луцьку демонтують низку рекламних конструкції. ПЕРЕЛІК

Небезпечний щит: у Луцьку демонтують низку рекламних конструкції. ПЕРЕЛІК
У Луцьку виконком зобов’язав власників демонтувати рекламні конструкції, які встановлені із порушенням, або ж перебувають у незадовільному технічному стані.

Про це стало відомо під час засідання виконкому Луцькради 21 березня. Йдеться про знесення конструкцій, які розміщені без відповідних дозволів.

Виконком зобов’язав власників зовнішньої реклами, яка підлягає демонтажу, здійснити його самостійно. У разі, якщо цього не зроблять протягом 2 тижнів, їх знесе КП «Луцькреклама».

Так, «дали добро» на демонтаж таких засобів:

4 виносні рекламні конструкції типу «штендер» на вулиці Сенаторки Левчанівської, 13 та вулиці Кравчука, 33А розміром 0,7 м х 1,0 м зі спільним сюжетом «Швидко гроші».

Виносна рекламна конструкція типу «Штендер» на вулиці Конякіна, 7А, розміром 0,7 м х 1,0 м із сюжетом «SPAR».

Рекламний пілон, розміром 1,0 м х 3,0 м та банер на паркані, розміром 1,0 м х 1,5 м із сюжетом «ХайВей» на вулиці Данила Галицького, 21;

Подвійний кронштейн на опорі, розміром 1,0 м х 1,5 м із сюжетом «Дядя Pizza» та «Львівський штрудель» на проспекті Волі, 15

Рекламний щит, розміром 3,0 м х 6,0 м, який має незадовільний технічний стан та несе загрозу безпеці жителів міста та його гостям, На вулиці Ковельській, 111

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Теги: реклама, зовнішня реклама, білборд, демонтаж
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