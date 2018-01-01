Небезпечний щит: у Луцьку демонтують низку рекламних конструкції. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 11:31
У Луцьку виконком зобов’язав власників демонтувати рекламні конструкції, які встановлені із порушенням, або ж перебувають у незадовільному технічному стані.
Про це стало відомо під час засідання виконкому Луцькради 21 березня. Йдеться про знесення конструкцій, які розміщені без відповідних дозволів.
Виконком зобов’язав власників зовнішньої реклами, яка підлягає демонтажу, здійснити його самостійно. У разі, якщо цього не зроблять протягом 2 тижнів, їх знесе КП «Луцькреклама».
Так, «дали добро» на демонтаж таких засобів:
4 виносні рекламні конструкції типу «штендер» на вулиці Сенаторки Левчанівської, 13 та вулиці Кравчука, 33А розміром 0,7 м х 1,0 м зі спільним сюжетом «Швидко гроші».
Виносна рекламна конструкція типу «Штендер» на вулиці Конякіна, 7А, розміром 0,7 м х 1,0 м із сюжетом «SPAR».
Рекламний пілон, розміром 1,0 м х 3,0 м та банер на паркані, розміром 1,0 м х 1,5 м із сюжетом «ХайВей» на вулиці Данила Галицького, 21;
Подвійний кронштейн на опорі, розміром 1,0 м х 1,5 м із сюжетом «Дядя Pizza» та «Львівський штрудель» на проспекті Волі, 15
Рекламний щит, розміром 3,0 м х 6,0 м, який має незадовільний технічний стан та несе загрозу безпеці жителів міста та його гостям, На вулиці Ковельській, 111
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це стало відомо під час засідання виконкому Луцькради 21 березня. Йдеться про знесення конструкцій, які розміщені без відповідних дозволів.
Виконком зобов’язав власників зовнішньої реклами, яка підлягає демонтажу, здійснити його самостійно. У разі, якщо цього не зроблять протягом 2 тижнів, їх знесе КП «Луцькреклама».
Так, «дали добро» на демонтаж таких засобів:
4 виносні рекламні конструкції типу «штендер» на вулиці Сенаторки Левчанівської, 13 та вулиці Кравчука, 33А розміром 0,7 м х 1,0 м зі спільним сюжетом «Швидко гроші».
Виносна рекламна конструкція типу «Штендер» на вулиці Конякіна, 7А, розміром 0,7 м х 1,0 м із сюжетом «SPAR».
Рекламний пілон, розміром 1,0 м х 3,0 м та банер на паркані, розміром 1,0 м х 1,5 м із сюжетом «ХайВей» на вулиці Данила Галицького, 21;
Подвійний кронштейн на опорі, розміром 1,0 м х 1,5 м із сюжетом «Дядя Pizza» та «Львівський штрудель» на проспекті Волі, 15
Рекламний щит, розміром 3,0 м х 6,0 м, який має незадовільний технічний стан та несе загрозу безпеці жителів міста та його гостям, На вулиці Ковельській, 111
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Відомо, де «поселять» луцький центр патріотичного виховання
Сьогодні, 11:49
Небезпечний щит: у Луцьку демонтують низку рекламних конструкції. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 11:31
Волинянин, який хизувався крадіжкою в соцмережах, визнав провину
Сьогодні, 11:29
У Луцьку побили та пограбували п’яного чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 11:23