Повідомили, які луцькі «комунальники» найбільше заробляли

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У 2017 році серед 16 комунальних підприємств Луцька найвищу середньомісячну зарплату отримували працівники «Луцького спецкомбінату комунально-побутового обслуговування» – 6 946 гривень.
Про це йдеться в інформації про фінансово-господарську діяльність комунальних підприємств міста за підсумками 2017 року.
Отже, найбільшу середньомісячну заробітну плату отримували працівники КП «Луцький спецкомбінат КПО» – 6 946 грн. На другому місці – працівники ЖКП №2 із 6 480 грн. Далі розмістилися працівники КП «Луцьке електротехнічне підприємство – Луцьксвітло» із 6 229 грн, працівники ЖКП №3 із 6 132 грн.
Замикає число комунальних підприємств КП «Луцькреклама» – 6 004 грн. Найменший рівень середньомісячної заробітної плати – у комунальній установі «Луцький міський трудовий архів». Тут він становить 3 963 грн.
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Про це йдеться в інформації про фінансово-господарську діяльність комунальних підприємств міста за підсумками 2017 року.
Отже, найбільшу середньомісячну заробітну плату отримували працівники КП «Луцький спецкомбінат КПО» – 6 946 грн. На другому місці – працівники ЖКП №2 із 6 480 грн. Далі розмістилися працівники КП «Луцьке електротехнічне підприємство – Луцьксвітло» із 6 229 грн, працівники ЖКП №3 із 6 132 грн.
Замикає число комунальних підприємств КП «Луцькреклама» – 6 004 грн. Найменший рівень середньомісячної заробітної плати – у комунальній установі «Луцький міський трудовий архів». Тут він становить 3 963 грн.
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