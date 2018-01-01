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Повідомили, які луцькі «комунальники» найбільше заробляли

Повідомили, які луцькі «комунальники» найбільше заробляли
У 2017 році серед 16 комунальних підприємств Луцька найвищу середньомісячну зарплату отримували працівники «Луцького спецкомбінату комунально-побутового обслуговування» – 6 946 гривень.

Про це йдеться в інформації про фінансово-господарську діяльність комунальних підприємств міста за підсумками 2017 року.

Отже, найбільшу середньомісячну заробітну плату отримували працівники КП «Луцький спецкомбінат КПО» – 6 946 грн. На другому місці – працівники ЖКП №2 із 6 480 грн. Далі розмістилися працівники КП «Луцьке електротехнічне підприємство – Луцьксвітло» із 6 229 грн, працівники ЖКП №3 із 6 132 грн.

Замикає число комунальних підприємств КП «Луцькреклама» – 6 004 грн. Найменший рівень середньомісячної заробітної плати – у комунальній установі «Луцький міський трудовий архів». Тут він становить 3 963 грн.

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Теги: гроші
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