Повідомили, які луцькі «комунальники» найбільше заробляли





Про це йдеться в інформації про фінансово-господарську діяльність комунальних підприємств міста за підсумками 2017 року.



Отже, найбільшу середньомісячну заробітну плату отримували працівники КП «Луцький спецкомбінат КПО» – 6 946 грн. На другому місці – працівники ЖКП №2 із 6 480 грн. Далі розмістилися працівники КП «Луцьке електротехнічне підприємство – Луцьксвітло» із 6 229 грн, працівники ЖКП №3 із 6 132 грн.



Замикає число комунальних підприємств КП «Луцькреклама» – 6 004 грн. Найменший рівень середньомісячної заробітної плати – у комунальній установі «Луцький міський трудовий архів». Тут він становить 3 963 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 2017 році серед 16 комунальних підприємств Луцька найвищу середньомісячну зарплату отримували працівники «Луцького спецкомбінату комунально-побутового обслуговування» – 6 946 гривень.Про це йдеться в інформації про фінансово-господарську діяльність комунальних підприємств міста за підсумками 2017 року.Отже, найбільшу середньомісячну заробітну плату отримували працівники КП «Луцький спецкомбінат КПО» – 6 946 грн. На другому місці – працівники ЖКП №2 із 6 480 грн. Далі розмістилися працівники КП «Луцьке електротехнічне підприємство – Луцьксвітло» із 6 229 грн, працівники ЖКП №3 із 6 132 грн.Замикає число комунальних підприємств КП «Луцькреклама» – 6 004 грн. Найменший рівень середньомісячної заробітної плати – у комунальній установі «Луцький міський трудовий архів». Тут він становить 3 963 грн.

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