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Хворих на туберкульоз волинян, які виїхали за кордон, лікуватимуть через Skypе

Хворих на туберкульоз волинян, які виїхали за кордон, лікуватимуть через Skypе
На Волині залишається напруженою епідеміологічна ситуація через поширення мультрезистентних форм туберкульозу та поєднання захворювання із ВІЛ-інфекцією та СНІДом.

Про аспекти профілактики та лікування цього недугу йшлося під час тематичної прес-конференції 21 березня, приуроченої до Міжнародного дня боротьби із туберкульозом, - інформує Волинська правда.

Як розповів в.о. генерального директора Волинського обласного територіального медичного протитуберкульозного об’єднання Сергій Міщук на разі налагоджена ефективна співпраця цього лікувального закладу із Волинським обласним центром з профілактики та боротьби зі СНІДом та Товариством Червоного Хреста України у Волинській області.

Зокрема, як розповіла фахівець Товариства Червоного Хреста України у Волинській області Наталія Домбровська, у 2018 році, за сприяння Глобального фонду на Волині реалізовуватиметься пілотний проект, який передбачає продовження медикаментозного лікування тих хворих, як виїхали за кордон за допомогою Skype-зв’язку.

«Є хворі, які перервали лікування, у зв’язку із виїздом за кордон. Отож, медсестра, у певний час зв’язуватметься із цими громадянами за допомогою Skypе і контролюватиме таким чином прийом ліків», – розповіла Наталія Домбровська.

Вона також повідомила, що цього річ також буде розширений і спектр матеріальної допомоги хворим на туберкульоз.

Своєю чергою, Сергій Міщук закликав лучан та гостей міста пройти обстеження на пересувному флюорографі.

«Це вже наша така традиційна акція, яку ми, орієнтовно проведемо наступного тижня, коли дозволятимуть погодні умови. Зокрема, минулого року, обстеживши таким чином до 200 людей, ми виявили 8 випадків захворювання», – повідомив лікар.

Загалом, у 2017 році показник захворюваності населення Волинської області на всі форми активного туберкульозу становила 74,0 (769 осіб) на 100 тисяч населення. Зокрема, спостерігалося зниження захворюваності на 12,3%.

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Теги: хворі, туберкульоз
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