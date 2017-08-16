Відомо, де «поселять» луцький центр патріотичного виховання
Сьогодні, 11:49
Комунальний заклад «Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьку» отримав в оренду приміщення у Старому місті.
Про це стало відомо під час засідання виконкому Луцькради 21 березня.
Так, центр на правах оренди отримав нежитлове приміщення площею 93,3 кв. м на вул. Кафедральній, 4. Термін оренди – з 21 березня 2018 року до 28 лютого 2021 року. Окрім того, для комунального закладу встановили річну орендну плату в обсязі однієї гривні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це стало відомо під час засідання виконкому Луцькради 21 березня.
Так, центр на правах оренди отримав нежитлове приміщення площею 93,3 кв. м на вул. Кафедральній, 4. Термін оренди – з 21 березня 2018 року до 28 лютого 2021 року. Окрім того, для комунального закладу встановили річну орендну плату в обсязі однієї гривні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Донеччині школяр помер на уроці фізкультури
Сьогодні, 12:01
Із бару напідпитку: у Луцьку затримали двох п’яних водіїв. ФОТО
Сьогодні, 11:52
Відомо, де «поселять» луцький центр патріотичного виховання
Сьогодні, 11:49