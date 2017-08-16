Відомо, де «поселять» луцький центр патріотичного виховання





Про це стало відомо під час засідання виконкому Луцькради 21 березня.



Так, центр на правах оренди отримав нежитлове приміщення площею 93,3 кв. м на вул. Кафедральній, 4. Термін оренди – з 21 березня 2018 року до 28 лютого 2021 року. Окрім того, для комунального закладу встановили річну орендну плату в обсязі однієї гривні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Комунальний заклад «Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьку» отримав в оренду приміщення у Старому місті.Про це стало відомо під час засідання виконкому Луцькради 21 березня.Так, центр на правах оренди отримав нежитлове приміщення площею 93,3 кв. м на вул. Кафедральній, 4. Термін оренди – з 21 березня 2018 року до 28 лютого 2021 року. Окрім того, для комунального закладу встановили річну орендну плату в обсязі однієї гривні.

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