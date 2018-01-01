На Донеччині школяр помер на уроці фізкультури
Сьогодні, 12:01
Одинадцятирічний школяр помер на уроці фізичної культури в одній із загальноосвітніх шкіл Мирнограда Донецької області.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури області, - пише УНН.
"Подія сталася 20 березня, приблизно о 14 годині. На уроці фізичної культури у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 8 Мирноградської міської ради 11-річному учню 5 класу раптово стало зле", - йдеться у повідомленні.
Медики бригади швидкої допомоги констатували смерть хлопця та доставили тіло до терапевтичного відділення Мирноградської центральної міської лікарні.
Також встановлено, що у хлопця було діагностовано тяжке захворювання - злоякісна феохромоцитома 3-ї категорії.
На теперішній час готується клопотання до міського суду про проведення судово-медичної експертизи щодо встановлення причини смерті школяра.
Димитровський відділ Красноармійської місцевої прокуратури здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом загибелі учня однієї із загальноосвітніх шкіл Мирнограда.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення – п.2 ч.2 ст.115 КК України (з позначкою "природня смерть").
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Про це повідомили у прес-службі прокуратури області, - пише УНН.
"Подія сталася 20 березня, приблизно о 14 годині. На уроці фізичної культури у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 8 Мирноградської міської ради 11-річному учню 5 класу раптово стало зле", - йдеться у повідомленні.
Медики бригади швидкої допомоги констатували смерть хлопця та доставили тіло до терапевтичного відділення Мирноградської центральної міської лікарні.
Також встановлено, що у хлопця було діагностовано тяжке захворювання - злоякісна феохромоцитома 3-ї категорії.
На теперішній час готується клопотання до міського суду про проведення судово-медичної експертизи щодо встановлення причини смерті школяра.
Димитровський відділ Красноармійської місцевої прокуратури здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом загибелі учня однієї із загальноосвітніх шкіл Мирнограда.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення – п.2 ч.2 ст.115 КК України (з позначкою "природня смерть").
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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