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На Донеччині школяр помер на уроці фізкультури

На Донеччині школяр помер на уроці фізкультури
Одинадцятирічний школяр помер на уроці фізичної культури в одній із загальноосвітніх шкіл Мирнограда Донецької області.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури області, - пише УНН.

"Подія сталася 20 березня, приблизно о 14 годині. На уроці фізичної культури у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 8 Мирноградської міської ради 11-річному учню 5 класу раптово стало зле", - йдеться у повідомленні.

Медики бригади швидкої допомоги констатували смерть хлопця та доставили тіло до терапевтичного відділення Мирноградської центральної міської лікарні.

Також встановлено, що у хлопця було діагностовано тяжке захворювання - злоякісна феохромоцитома 3-ї категорії.

На теперішній час готується клопотання до міського суду про проведення судово-медичної експертизи щодо встановлення причини смерті школяра.

Димитровський відділ Красноармійської місцевої прокуратури здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом загибелі учня однієї із загальноосвітніх шкіл Мирнограда.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення – п.2 ч.2 ст.115 КК України (з позначкою "природня смерть").

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Теги: смерть, школяр, урок
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