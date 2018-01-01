У місті на Волині підняли ціну за проїзд у маршрутці





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21-го березня члени виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради прийняли рішення підняти плату на проїзд в громадському транспорті. До попереднього проекту рішення було додано дві поправки – одна від перевізників та друга від депутата Ярослава Жука.



Перевізники під час громадського обговорення 16-го березня подали пропозицію, щоб дітям зменшити вартість проїзду до 2 гривень з 1-го вересня по 31 травня. Також обмежити ще й до 20-ї години щодня. Після цієї години вартість проїзду буде становити 3 гривні. Саганюк вніс корективу до 21 години. саме після неї на думку міського голови діти повинні перебувати вдома.



Друга поправка від депутата Ярослава Жука стосується встановлення в автобусах приладів для електронних квитків. Присутній на виконкомі Жук поправив, що вимагає аби цю можливість вивчили до кінця року. Тут же додав мер Саганюк, що розрахунки перевізники мають зробити до вересня поточного року, а тоді вже розглянуть чи потрібно встановлювати прилади для електронних квитків.



Отож, встановили наступну вартість:

– в межах міста в розмірі 4 гривні

– до села Зимне – 5-ть гривень

– до сіл Фалемичі, Шистів та Горичів– 6-ть гривень

– до дачних масивів Марс та Сонячний – 6,50 гривні



Для дітей шкільного віку від 6 до 14 років встановити вартість проїзду автобусами на міських маршрутах загального користування, що працюють в режимі маршрутного таксі, в наступних розмірах:

– 2 гривні за одну поїздку в період з 1 вересня по 31 травня,

– 3 грн. за одну поїздку в літній період.



Перевезення дітей віком до 6 років без права зайняття ними окремого місця здійснювати безоплатно.

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