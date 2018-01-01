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На Волині депутат заплатить штраф через декларацію

На Волині депутат заплатить штраф через декларацію
Депутата Колківської селищної ради покарали за правопорушення, пов’язане з корупцією.

Зазначається, що обранець громади несвоєчасно подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, - інформує прес-служба прокуратури області.

Тому його було визнано винним у порушенні вимог фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначено покарання у виді штрафу в розмірі 850 грн.




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Теги: депутат, корупція, декларація
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