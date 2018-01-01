На Волині депутат заплатить штраф через декларацію





Зазначається, що обранець громади несвоєчасно подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, - інформує прес-служба прокуратури області.



Тому його було визнано винним у порушенні вимог фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначено покарання у виді штрафу в розмірі 850 грн.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутата Колківської селищної ради покарали за правопорушення, пов’язане з корупцією.Зазначається, що обранець громади несвоєчасно подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, - інформує прес-служба прокуратури області.Тому його було визнано винним у порушенні вимог фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначено покарання у виді штрафу в розмірі 850 грн.

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