На Закарпатті заборонили балаклави під час масових заходів

На території Закарпатської області ввели заборону на носіння балаклав під час проведення масових заходів.Відповідне розпорядження підписав голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, - пише Корреспондент."Поліції рекомендується вжити додаткових заходів щодо захисту громадян під час проведення масових заходів і забезпечити недопущення участі в них осіб в балаклавах, шоломах або з використанням інших засобів маскування обличчя. Крім того, з профілактичною метою поліції доручено ідентифікувати таких людей з подальшою перевіркою на причетність до вчинення злочинів", - йдеться в повідомленні.За словами Москаля, це "ненормальна ситуація, коли одні українці збираються на масові заходи і ховають свої обличчя від інших українців, прикриваючись при цьому патріотичними гаслами".