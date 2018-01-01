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На Закарпатті заборонили балаклави під час масових заходів

На Закарпатті заборонили балаклави під час масових заходів
На території Закарпатської області ввели заборону на носіння балаклав під час проведення масових заходів.

Відповідне розпорядження підписав голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, - пише Корреспондент.

"Поліції рекомендується вжити додаткових заходів щодо захисту громадян під час проведення масових заходів і забезпечити недопущення участі в них осіб в балаклавах, шоломах або з використанням інших засобів маскування обличчя. Крім того, з профілактичною метою поліції доручено ідентифікувати таких людей з подальшою перевіркою на причетність до вчинення злочинів", - йдеться в повідомленні.

За словами Москаля, це "ненормальна ситуація, коли одні українці збираються на масові заходи і ховають свої обличчя від інших українців, прикриваючись при цьому патріотичними гаслами".

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Теги: балаклави, заборона
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