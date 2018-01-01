На Закарпатті заборонили балаклави під час масових заходів
Сьогодні, 12:35
На території Закарпатської області ввели заборону на носіння балаклав під час проведення масових заходів.
Відповідне розпорядження підписав голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, - пише Корреспондент.
"Поліції рекомендується вжити додаткових заходів щодо захисту громадян під час проведення масових заходів і забезпечити недопущення участі в них осіб в балаклавах, шоломах або з використанням інших засобів маскування обличчя. Крім того, з профілактичною метою поліції доручено ідентифікувати таких людей з подальшою перевіркою на причетність до вчинення злочинів", - йдеться в повідомленні.
За словами Москаля, це "ненормальна ситуація, коли одні українці збираються на масові заходи і ховають свої обличчя від інших українців, прикриваючись при цьому патріотичними гаслами".
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Відповідне розпорядження підписав голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, - пише Корреспондент.
"Поліції рекомендується вжити додаткових заходів щодо захисту громадян під час проведення масових заходів і забезпечити недопущення участі в них осіб в балаклавах, шоломах або з використанням інших засобів маскування обличчя. Крім того, з профілактичною метою поліції доручено ідентифікувати таких людей з подальшою перевіркою на причетність до вчинення злочинів", - йдеться в повідомленні.
За словами Москаля, це "ненормальна ситуація, коли одні українці збираються на масові заходи і ховають свої обличчя від інших українців, прикриваючись при цьому патріотичними гаслами".
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