вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Оклади підняли, а грошей не дали: у Луцьку не вистачає коштів для вчителів

Оклади підняли, а грошей не дали: у Луцьку не вистачає коштів для вчителів
Луцька міська рада оплачує з «власної кишені» підвищення заробітної плати для вчителів міста.

Про це йшлося 21 березня під час засідання постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Відповідно до наказу Кабінету Міністрів, із 1 січня на 10% підвищили зарплату для вчителів, однак коштів держава на це не перерахувала. За словами директора департаменту бюджету та фінансів Лілії Єлової, із бюджету міста на початку року вже виділяли 52 мільйони гривень, щоб погасити нестачу коштів на зарплати вчителям. А нині треба ще 29 мільйонів.

Частину цієї суми планують «покрити» із субвенції, яка надійшла на заклади професійно-технічної освіти. Мова йде про невикористаний надлишок у сумі 9,5 мільйона гривень. Єлова розповіла, що у разі субвенцій із держбюджету, 52 мільйони у міську казну повернуть, проте коли вона буде і чи буде, поки невідомо.

«На жаль, держава на сьогодні кошти не дала. Але оклади підняти треба, тому що не виконати постанову в частині підняття неможливо», – сказала Єлова.

Голова комісії Борис Смаль зауважив, що таке підняття заробітної плати не витримує жодної критики, оскільки рішення прийняли, а грошей не дають.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: освіта, гроші
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нас знищують: луцькі підприємці благають відмінити скандальне рекламне рішення
«УКРОП» та податкова влаштували шалений тиск на мене, - луцький депутат
Дорожний колапс у Луцьку: місто в заторах, повідомили про щонайменше 7 аварій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Закарпатті заборонили балаклави під час масових заходів
Сьогодні, 12:35
На Волині вночі банда напала на будинок підприємця. Його мама чинила спротив
Сьогодні, 12:33
Оклади підняли, а грошей не дали: у Луцьку не вистачає коштів для вчителів
Сьогодні, 12:32
П’яна аварія в Луцьку: «Жигулі» протаранили Audi. ФОТО
Сьогодні, 12:17
У місті на Волині підняли ціну за проїзд у маршрутці
Сьогодні, 12:10
Схожі новини
Волинському інтернату даватимуть гроші з обласного бюджету Волинському інтернату даватимуть гроші з обласного бюджету
29 січень, 10:36
Розповіли, скільки коштів хочуть передбачити на освіту Волині Розповіли, скільки коштів хочуть передбачити на освіту Волині
23 січень, 20:19
«На 27-му річницю незалежності»: повідомили, коли добудують школу №27 «На 27-му річницю незалежності»: повідомили, коли добудують школу №27
23 січень, 10:38
У садках Луцька подорожчало харчування. ВІДЕО У садках Луцька подорожчало харчування. ВІДЕО
17 січень, 12:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Діти мають прокидатись з думкою «Ура! Я йду в садочок», - Валентина Галущак
20 березень, 12:30
 2
Волинські екологи пояснили, як правильно годувати птахів
20 березень, 22:04
 1
Дорожний колапс у Луцьку: місто в заторах, повідомили про щонайменше 7 аварій
20 березень, 17:44
 1
Подарунки та щасливі гості: як луцький «Магазин Упаковки» святкував день народження*
20 березень, 13:00
 1
У Луцьку - прощальний концерт «Замку Любарта». ВІДЕО
20 березень, 11:09
 1
Медіа
відео
1/8