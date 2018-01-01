Оклади підняли, а грошей не дали: у Луцьку не вистачає коштів для вчителів

Луцька міська рада оплачує з «власної кишені» підвищення заробітної плати для вчителів міста.Про це йшлося 21 березня під час засідання постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.Відповідно до наказу Кабінету Міністрів, із 1 січня на 10% підвищили зарплату для вчителів, однак коштів держава на це не перерахувала. За словами директора департаменту бюджету та фінансів, із бюджету міста на початку року вже виділяли 52 мільйони гривень, щоб погасити нестачу коштів на зарплати вчителям. А нині треба ще 29 мільйонів.Частину цієї суми планують «покрити» із субвенції, яка надійшла на заклади професійно-технічної освіти. Мова йде про невикористаний надлишок у сумі 9,5 мільйона гривень. Єлова розповіла, що у разі субвенцій із держбюджету, 52 мільйони у міську казну повернуть, проте коли вона буде і чи буде, поки невідомо.«На жаль, держава на сьогодні кошти не дала. Але оклади підняти треба, тому що не виконати постанову в частині підняття неможливо», – сказала Єлова.Голова комісіїзауважив, що таке підняття заробітної плати не витримує жодної критики, оскільки рішення прийняли, а грошей не дають.