У Луцьку відкриють унікальний дитячий садок





Про це розповіла засновниця закладу Валентина Галущак в Інформаційного агентства ВолиньPost.



Жінка хоче створити простір, де діти будуть не тільки активно розвиватись, а й сповна насолоджуватимуться дитинством.



У «Happy kids club» буде чотири вікові групи: 3, 4, 5 і 5-6 років. У старшу групу зможуть потрапити діти різного віку (5, 6 років) залежно від того, коли батьки планують віддавати дитину в школу, оскільки навчання у цій групі буде орієнтоване на підготовку до школи.



Тут будуть працювати молоді і креативні вихователі, які спільно з психологом шукатимуть підхід до кожної дитини та з’ясовуватимуть, яким чином маля краще засвоює інформацію. А сприятиме цьому вдвічі менша кількість дітей у групах, порівняно із державними.



Однією з переваг засновниця називає гнучкість у використанні методів навчання та розвитку, а також у складанні навчального плану.



«Щодо методик, то вони обиратимуться залежно від змісту навчального матеріалу, визначення способу його засвоєння. До прикладу, для вивчення та засвоєння певного матеріалу наші викладачі використовуватимуть методи ейдетики: зорове промальовування - при вивченні цифр і букв, уявне промальовування - для запам’ятовування текстів та віршів, мнемоніку - для запам’ятовування складної інформації шляхом зміни її виду і тд.», - розповіла Валентина Галущак.



Оплата включатиме вартість навчання, перебування у садочку та харчування. Ціни відрізнятимуться за перебування на повний день та на половину дня. Окрім того, у вечірні години та вихідні дні у Центрі функціонуватимуть гуртки «Підготовка до школи», «Англійська для дошкільнят», «Фінансова грамотність для дошкільнят» та інші.



Новий заклад розташований у районі школи № 5, а двері для малечі відкриє 1 серпня. Реєстрацію дітей в садок розпочнеться у квітні.



«Процес навчання в дитячому садочку має бути цікавим. Діти повинні йти в туди із задоволенням. І ми будемо робити усе, щоб наші дітки, прокидаючись вранці, думали: «Ура! Я йду в садочок», - каже Валентина Галущак.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Влітку в Луцьку відкриють приватний дошкільний заклад – центр розвитку дітей, батьків та педагогів «Happy kids club» , який стане чудовою альтернативою державних закладів, забюрократизованих та обмежених у використані сучасних методів виховання.Про це розповіла засновниця закладу інтерв’ю дляЖінка хоче створити простір, де діти будуть не тільки активно розвиватись, а й сповна насолоджуватимуться дитинством.У «Happy kids club» буде чотири вікові групи: 3, 4, 5 і 5-6 років. У старшу групу зможуть потрапити діти різного віку (5, 6 років) залежно від того, коли батьки планують віддавати дитину в школу, оскільки навчання у цій групі буде орієнтоване на підготовку до школи.Тут будуть працювати молоді і креативні вихователі, які спільно з психологом шукатимуть підхід до кожної дитини та з’ясовуватимуть, яким чином маля краще засвоює інформацію. А сприятиме цьому вдвічі менша кількість дітей у групах, порівняно із державними.Однією з переваг засновниця називає гнучкість у використанні методів навчання та розвитку, а також у складанні навчального плану.«Щодо методик, то вони обиратимуться залежно від змісту навчального матеріалу, визначення способу його засвоєння. До прикладу, для вивчення та засвоєння певного матеріалу наші викладачі використовуватимуть методи ейдетики: зорове промальовування - при вивченні цифр і букв, уявне промальовування - для запам’ятовування текстів та віршів, мнемоніку - для запам’ятовування складної інформації шляхом зміни її виду і тд.», - розповіла Валентина Галущак.Оплата включатиме вартість навчання, перебування у садочку та харчування. Ціни відрізнятимуться за перебування на повний день та на половину дня. Окрім того, у вечірні години та вихідні дні у Центрі функціонуватимуть гуртки «Підготовка до школи», «Англійська для дошкільнят», «Фінансова грамотність для дошкільнят» та інші.Новий заклад розташований у районі школи № 5, а двері для малечі відкриє 1 серпня. Реєстрацію дітей в садок розпочнеться у квітні.«Процес навчання в дитячому садочку має бути цікавим. Діти повинні йти в туди із задоволенням. І ми будемо робити усе, щоб наші дітки, прокидаючись вранці, думали: «Ура! Я йду в садочок», - каже Валентина Галущак.

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