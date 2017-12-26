У Луцьку відкриють унікальний дитячий садок
Сьогодні, 15:41
Влітку в Луцьку відкриють приватний дошкільний заклад – центр розвитку дітей, батьків та педагогів «Happy kids club», який стане чудовою альтернативою державних закладів, забюрократизованих та обмежених у використані сучасних методів виховання.
Про це розповіла засновниця закладу Валентина Галущак в інтерв’ю для Інформаційного агентства ВолиньPost.
Жінка хоче створити простір, де діти будуть не тільки активно розвиватись, а й сповна насолоджуватимуться дитинством.
У «Happy kids club» буде чотири вікові групи: 3, 4, 5 і 5-6 років. У старшу групу зможуть потрапити діти різного віку (5, 6 років) залежно від того, коли батьки планують віддавати дитину в школу, оскільки навчання у цій групі буде орієнтоване на підготовку до школи.
Тут будуть працювати молоді і креативні вихователі, які спільно з психологом шукатимуть підхід до кожної дитини та з’ясовуватимуть, яким чином маля краще засвоює інформацію. А сприятиме цьому вдвічі менша кількість дітей у групах, порівняно із державними.
Однією з переваг засновниця називає гнучкість у використанні методів навчання та розвитку, а також у складанні навчального плану.
«Щодо методик, то вони обиратимуться залежно від змісту навчального матеріалу, визначення способу його засвоєння. До прикладу, для вивчення та засвоєння певного матеріалу наші викладачі використовуватимуть методи ейдетики: зорове промальовування - при вивченні цифр і букв, уявне промальовування - для запам’ятовування текстів та віршів, мнемоніку - для запам’ятовування складної інформації шляхом зміни її виду і тд.», - розповіла Валентина Галущак.
Оплата включатиме вартість навчання, перебування у садочку та харчування. Ціни відрізнятимуться за перебування на повний день та на половину дня. Окрім того, у вечірні години та вихідні дні у Центрі функціонуватимуть гуртки «Підготовка до школи», «Англійська для дошкільнят», «Фінансова грамотність для дошкільнят» та інші.
Новий заклад розташований у районі школи № 5, а двері для малечі відкриє 1 серпня. Реєстрацію дітей в садок розпочнеться у квітні.
«Процес навчання в дитячому садочку має бути цікавим. Діти повинні йти в туди із задоволенням. І ми будемо робити усе, щоб наші дітки, прокидаючись вранці, думали: «Ура! Я йду в садочок», - каже Валентина Галущак.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ КЛУБУ
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Про це розповіла засновниця закладу Валентина Галущак в інтерв’ю для Інформаційного агентства ВолиньPost.
Жінка хоче створити простір, де діти будуть не тільки активно розвиватись, а й сповна насолоджуватимуться дитинством.
У «Happy kids club» буде чотири вікові групи: 3, 4, 5 і 5-6 років. У старшу групу зможуть потрапити діти різного віку (5, 6 років) залежно від того, коли батьки планують віддавати дитину в школу, оскільки навчання у цій групі буде орієнтоване на підготовку до школи.
Тут будуть працювати молоді і креативні вихователі, які спільно з психологом шукатимуть підхід до кожної дитини та з’ясовуватимуть, яким чином маля краще засвоює інформацію. А сприятиме цьому вдвічі менша кількість дітей у групах, порівняно із державними.
Однією з переваг засновниця називає гнучкість у використанні методів навчання та розвитку, а також у складанні навчального плану.
«Щодо методик, то вони обиратимуться залежно від змісту навчального матеріалу, визначення способу його засвоєння. До прикладу, для вивчення та засвоєння певного матеріалу наші викладачі використовуватимуть методи ейдетики: зорове промальовування - при вивченні цифр і букв, уявне промальовування - для запам’ятовування текстів та віршів, мнемоніку - для запам’ятовування складної інформації шляхом зміни її виду і тд.», - розповіла Валентина Галущак.
Оплата включатиме вартість навчання, перебування у садочку та харчування. Ціни відрізнятимуться за перебування на повний день та на половину дня. Окрім того, у вечірні години та вихідні дні у Центрі функціонуватимуть гуртки «Підготовка до школи», «Англійська для дошкільнят», «Фінансова грамотність для дошкільнят» та інші.
Новий заклад розташований у районі школи № 5, а двері для малечі відкриє 1 серпня. Реєстрацію дітей в садок розпочнеться у квітні.
«Процес навчання в дитячому садочку має бути цікавим. Діти повинні йти в туди із задоволенням. І ми будемо робити усе, щоб наші дітки, прокидаючись вранці, думали: «Ура! Я йду в садочок», - каже Валентина Галущак.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ КЛУБУ
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