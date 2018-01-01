На проекті «Поверніть мені красу» волинянці вирізали 13 кілограмів шкіри

45-річна мешканка Горохівського районустала героїнею випуску проекту «1+1» «Поверніть мені красу».Вчора на телеканалі «1+1» відбулася прем’єра нового третього сезону проекту «Поверніть мені красу», учасницями якого є жінки, які зневірилися у собі через серйозні зовнішні вади, - пише «1+1»До «команди спасіння» увійшли реконструктивний хірург, психолог, дизайнер, а також експерт зі здорового способу життяГероїнею першого випуску стала 45-річна багатодітна мама Марія Онопріяк з села Іванівка Горохівського району Волинської області, у якої після народження чотирьох дітей з’явилась зайва вага, а також величезні розтяжки на тілі. Неправильне харчування погіршило проблему – у героїні утворився живіт-фартух, під яким з'явилися попрілості, виразки і ранки. Тим часом, комплекси пов’язані із зовнішнім виглядом зіпсували стосунки Марії з чоловіком, що призвело до відсутності їх близькості.В рамках програми хірург та заслужений лікар України Ростислав Валіхновський діагностував у героїні третю стадію ожиріння, тому задля зниження ризику під час оперативного втручання, Марії довелося втратити декілька зайвих кілограмів самостійно. У цьому жінці допомогла експерт зі здорового способу життя Анна Буткевич, яка виключила з раціону героїні такі шкідливі продукти, як жирні ковбаси, смажені шкварки, картоплю, білий хліб, соління і цукор. Замість цього Анна наповнила холодильник Марії нежирним м’ясом і рибою, кашами, овочами та фруктами, а також ввела регулярні фізичні навантаження та процедури з догляду за собою.Таким чином, за короткий період часу Марія втратила зайві кілограми та була готова до оперативного втручання. В свою чергу, Ростислав Валіхновський провів декілька складних операцій: ліпосакцію, абдомінопластику, операцію з видалення 13 кілограм зайвої шкіри та жиру в області живота, а також підтяжку грудей. Загалом Марія втратила 23 кілограми. Окрім цього, лікарі виготовили новий зубний протез для учасниці.Психолог проекту Олена Любченко допомогла героїні позбутися комплексів та налагодити стосунки з власним чоловіком. Так, експерт влаштувала справжнє психологічне випробування, в рамках якого Марія написала на великих картонних стінах свої образи, після чого розбила їх битою. За останньою стіною на учасницю чекало відео-звернення її чоловіка, у якому він зізнався їй у коханні та вибачився.Дизайнер Андре Тан підібрав Марії стильний та зручний одяг на всі випадки життя, а також подарував розкішну вечірню сукню для фінальної зустрічі з родичами. Таким чином, дизайнер перетворив просту сільську жінку на справжню бізнес-леді.Окрім цього, згідно з новими особливостями сезону, проект «Поверніть мені красу» сприяє учасницям у досягненні їх цілей та реалізації життєвих планів, які раніше здавались недосяжними через їх зовнішні вади. Так, «команда спасіння» допомогла Марії Онопріяк розпочати власний бізнес, про який вона завжди мріяла – відкрити ферму. Тепер на полицях одного з магазинів Києва буде продаватися продукція виробництва сімейної ферми Онопріяк «Мама Марія».«Я не може повірити, що у мене буде своя ферма, а моя продукція з’явиться не тільки на ринку, але й у магазині. Я дуже чекала цього дня, тепер я не просто Марія, а справжня королева. Знаю, що більше не повернуся до минулого життя та не дозволю нікому себе ображати. Тепер я дуже гарна жінка. Хочу від всього серця подякувати команді проекту, адже вони подарували мені нове щасливе життя», - зізналась героїня.