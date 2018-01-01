«Нема ніяких коментарів», – слідчий про домашній арешт для «заборольського злочинця»
Сьогодні, 13:01
Останньому із 4 «заборольських розбійників» сьогодні вдруге обиратимуть запобіжний захід. Це стало можливо, бо слідчі пред’явили зловмиснику звинувачення щодо нового епізоду.
Про це повідомили під час брифінгу в ГУ НП у Волинській області 21 березня.
Правоохоронці пригадали про ситуацію, яка трапилася декілька днів тому у селі Забороль – йдеться і про незаконне заволодіння транспортним засобом, позбавлення волі тощо. Правоохоронці затримали 4 злочинців, особи ще двох встановили та оголосили в державний розшук.
Нещодавно Луцький міськрайонний суд обрав для трьох із них запобіжний захід – тримання під вартою, а для останнього – звільнення під домашній арешт. Однак слідство знайшло новий «епізод», до якого причетний фігурант справи у Заборолі.
Тож, йому сьогодні у суді знову обиратимуть міру запобіжного заходу. «Це фактично один з організаторів, який залишився там на місці», - зауважив заступник начальника ГУНП, начальник слідчого управління Олександр Климовський.
«Всі четверо звинувачуються у вчиненні шести особливо тяжких злочинів», – додав він. Тож людям, яких зловмисники викрали, фактично пощастило, що слідчі зайшли до будинку, де їх утримували, та виявили цей факт.
«Якби не це, я чуствую, ловили ми би їх в канаві, тобто виявляли 2 цих тіла. За цих обставин суд трьох бере під варту, а четвертого випускає під домашній арешт. Нема ніяких коментарів», – висловився правоохоронець.
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Про це повідомили під час брифінгу в ГУ НП у Волинській області 21 березня.
Правоохоронці пригадали про ситуацію, яка трапилася декілька днів тому у селі Забороль – йдеться і про незаконне заволодіння транспортним засобом, позбавлення волі тощо. Правоохоронці затримали 4 злочинців, особи ще двох встановили та оголосили в державний розшук.
Нещодавно Луцький міськрайонний суд обрав для трьох із них запобіжний захід – тримання під вартою, а для останнього – звільнення під домашній арешт. Однак слідство знайшло новий «епізод», до якого причетний фігурант справи у Заборолі.
Тож, йому сьогодні у суді знову обиратимуть міру запобіжного заходу. «Це фактично один з організаторів, який залишився там на місці», - зауважив заступник начальника ГУНП, начальник слідчого управління Олександр Климовський.
«Всі четверо звинувачуються у вчиненні шести особливо тяжких злочинів», – додав він. Тож людям, яких зловмисники викрали, фактично пощастило, що слідчі зайшли до будинку, де їх утримували, та виявили цей факт.
«Якби не це, я чуствую, ловили ми би їх в канаві, тобто виявляли 2 цих тіла. За цих обставин суд трьох бере під варту, а четвертого випускає під домашній арешт. Нема ніяких коментарів», – висловився правоохоронець.
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